Je verwacht het niet: Nederland ving tientallen Syrische fraudeurs en oorlogsmisdadigers op als vluchteling

In de afgelopen aantal jaar heeft ons land verblijfsvergunningen verstrekt aan enkele tientallen Syrische fraudeurs en oorlogsmisdadigers die zichzelf hadden uitgegeven voor vluchtelingen voor de bloedige burgeroorlog die jarenlang gewoed heeft in het Midden-Oosterse land. Een deel blijkt echter zélf schuldig aan die gruwelijke strijd, of heeft erover gelogen tegen de IND.

Immigratiesceptici riepen het al vanaf het begin van de vluchtelingencrisis in 2015, maar werden weggewuifd door de opengrenzenhorde voorgezeten door toenmalig GroenLinks-europarlementariër Judith Sargentini: nee hoor, er reizen geen terroristen mee in de massale vluchtelingenstroom die van Syrië naar Nederland voerdet. Maak je geen zorgen, wees niet guurrechts en open die grenzen!

En wat blijkt nu? Die vrezen waren dus wel degelijk gegrond. Niet alleen omdat er gewoon oorlogsmisdadigers naar Nederland kwamen én hier asiel kregen, maar ook tientallen lui de gastvrijheid van ons land misbruikten om eens even lekker fraude te plegen.

De IND heeft dus toch maar wat verblijfsvergunningen ingetrokken. We lezen in De Telegraaf vandaag dat de asielclub van de overheid toch maar besloot onderzoek doen. En wat blijkt? Tientallen malen is er bewezen dat de Nederlandse overheid een pootje gelicht is door terroristen en fraudeurs. En nog eens tientallen extra hebben dat vermoedelijk gedaan, maar kon er geen hard bewijs worden gevonden.

Hoe dan ook: een hoop Syriërs raken nu hun Nederlandse verblijfsvergunning kwijt:

“Daaruit werd er in 63 gevallen onderzoek gedaan naar mogelijke oorlogsmisdaden en zeer ernstige misdaden. Hierna is bij een Syriër de status ingetrokken, bij zeven vreemdelingen het onderzoek nog in volle gang. Meer dan 50 zaken zijn afgesloten omdat er ondanks signalen geen bewijs werd gevonden. Bijvangst van het onderzoek is dat er nogal eens gefraudeerd blijkt te worden door de doelgroep. In 223 zaken was het foute boel, blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer. Vaak werd de verkeerde nationaliteit opgegeven. Inmiddels zijn 46 van de 223 zaken afgehandeld. Dit heeft 29 keer tot een intrekking van de vergunning geleid.”

In totaal zijn 12.000 Syriërs nader onderzocht, en zijn 30 verblijfspapieren dus versnipperd. Dat lokt de vraag uit: was dat slechts het topje van de ijsberg?