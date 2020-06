Johan Derksen gaat volledig los op rapper Akwasi: ‘Wat een lul is dat, een schreeuwende gekkie!’

Voetbalcommentator Johan Derksen heeft gisteravond weinig heel gelaten van rapper Akwasi, die meende te moeten verkondigen dat hij Zwarte Piet in z’n gezicht ging trappen, en dat hij daarna 10.000% achter z’n uitspraken staat. “Wat een lul is dat,” zo opende Derksen direct de aflevering van Veronica Inside van gisteren. En deed het tijdens de uitzending nog eens dunnetjes over.

Toen rapper Akwasi op de Dam heeft staan roepen dat hij Zwarte Pieten hoogstpersoonlijk in elkaar ging trappen, hebben de mannen van Veronica Inside de kerel al eens goed over de tafel getrokken. Johan Derksen vond hem een “schreeuwende idioot” die het wellicht stoer vond gewelddadige teksten in Amsterdam te scanderen, maar dat nooit in Friesland zou durven.

Nu Akwasi bij RTL-talkshow Beau zijn optreden nog eens hartstochtelijk verdedigd heeft, hebben de Veronica Inside-lieden van de gelegenheid gebruikgemaakt om de rapper nog maar eens een draai om de oren te verkopen. Tijdens de cold open stak Derksen direct van wal en noemde hem een “lul”. Later in de uitzending volgden daar nog wat kwalificaties op: “Schreeuwende gekkie” en “op hol geslagen schreeuwlelijk”.

Collega-commentator René van der Gijp was het volledig met hem eens, en zegt ook dat iedereen die het heeft over de pijn van racisme verschrikkelijk overdrijft. Als Nederland werkelijk zo’n land was als Akwasi en zijn medestanders beweren, aldus Van der Gijp, dan was hij allang geëmigreerd naar België of Spanje.

De enige die nog wat begrip voor de rapper kon opbrengen was presentator Wilfred Genee. Hij vond Akwasi tijdens de paar keren dat hij hem ontmoet had een beschaafde jongeman. Dat hij op de Dam zo tekeer ging, was een emotionele opwelling, zo probeerde de tv-maker het. Derksen en Van der Gijp moesten er niets van weten: “Ha ha, rot toch op!”