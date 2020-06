Kijk dan: 1 juni, dus oliedomme corona-Brabanders gaan in kleffe polonaise door het café

De horeca mag vandaag weer open, ondanks dat het coronavirus nog steeds woedt in ons land… en daar wordt dan meteen volstrekt onverantwoordelijk mee omgegaan door polonaise-lopende bezoekers van Café Schuttershof in het Noord-Brabantse Esbeek.

Vandaag is het 1 juni (1 juno in Grapperhaus-speak), en dat betekent: dat de cafés en terrassen weer open mogen. De horeca gaat eindelijk weer draaien na maandenlang gesloten te zijn geweest in verband met het coronavirus. Het virus is nog niet weg, dus aan bezoekers van ’s lands horeca-instellingen de kostbare opdracht om met deze vrijheid zorgvuldig om te springen. Niemand wil immers een tweede golf.

Toch? Toch…?

Nou, dat is dan buiten de bezoekers van Café Schuttershof in Esbeek gerekend. Daar konden de aanwezigen het toch niet laten om – nota bene nog vóór de openingstijd – de anderhalve meter een grote up yours te geven en in polonaise door het etablissment te lopen op de maat van de zuipklassieker “Laat de zon in je hart” van het fenomenale eenmansdweilorkest René Schuurmans.

NRC-redacteur Eppo König ziet het met lede ogen aan:

“Polonaise in Café Schuttershof in het Brabantse Esbeek, even voor heropening van de horeca om 12 uur. Uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven dragen de exploitatie vandaag over aan een coöperatie van bewoners. ‘Laat de zon in je hart…’”

Vanuit de politiek wordt hard geoordeeld over de onverantwoordelijke actie. Voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil denkt dat door acties als deze de tweede grote uitbraak van het coronavirus spoedig realiteit zal worden. Want behalve in Brabant gaat het ook elders in Nederland los: “Ook vandaag in Amsterdam terrassen met grote groepen mensen praktisch bij elkaar op schoot.”