Kijk dan! Humor-Belg Urbanus pakt racismeroepers aan: ‘Wij worden ook gediscrimineerd!’

Niet alleen zwarte mensen worden gediscrimineerd, maar ook blanken. Dat vindt de Vlaamse cabaretier Urbanus, die met een kwinkslag betoogt dat zijn kinderen net zoveel recht hebben om stenen te gooien naar de politie als de Black Lives Matter/Antifa-types die dat in Brussel doen.

Urbanus over racisme: “Er wordt even hard veralgemeend in de twee richtingen, wij worden ook gediscrimineerd” #deafspraak pic.twitter.com/3jIVnttzc2 — De Afspraak (@deafspraaktv) June 15, 2020

Het stoort de Vlaamse komiek Urbanus verschrikkelijk dat onze zuiderburen zo snel racist worden genoemd. Dat vertelde hij gisteravond in een interview op de publieke omroep van Vlaanderen, de VRT. De ‘Godfather’ van de Vlaamse lach meent dat het echt niet alleen zwarte Vlamingen zijn die gediscrimineerd worden: dat wordt veel te veel “veralgemeend”, stelde hij.

Ook wordt door sommigen bij onze zuiderburen verkondigd dat de Nederlandstalige Vlamingen veel racistischer zouden zijn dan de Franstalige Walen. Dat is ook niet juist, vindt Urbanus. De Franstaligen zijn veel wreder geweest ten tijde van de kolonisatie, dus dat Vlamingen haatdragender zouden zijn naar mensen met met kleur, “dat klopt toch niet?”

Urbanus hoort bij een zeer selecte groep cabaretiers die weigert mee te drijven op de politiek-correcte golf die het Nederlandstalige cabaret de afgelopen jaren heeft overspoeld. “Ik maak niet alleen grappen over pastoors, maar ook over imams,” verklaarde de kleinkunstenaar in 2017: “Dan maar rechts!”