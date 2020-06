Kijk dan! Otten/Krol-EU-miepje Dorien Rookmaker maakt complete baggerbende van speech in Tweede Kamer

Vandaag heeft de aan Henk Otten en Henk Krol gelieerde europarlementariër Dorien Rookmaker nogal een zooitje gemaakt van haar debuut in de Tweede Kamer. Ze mocht als leider van haar eenmansfractie een speech houden in de plenaire zaal, en die liep nogal in de soep.

Vandaag vond in de Tweede Kamer de “Staat van de Europese Unie 2020” plaats: een kans voor europarlementariërs om ook eens in een écht parlement het woord te voeren. Althans, voor de fractievoorzitters van Nederlandse partijen – en één of ander lampje heeft ook bedacht dat afgesplitste EP’ers onder die definitie vallen. Dus ook Dorien Rookmaker, die zich heeft losgemaakt van Forum voor Democratie, maakte haar opwachting.

En dat heeft ze geweten – de vrouw maakte van haar debuut in het hart van de Nederlandse democratie nogal een chaotisch tafereel. Allereerst door in de clinch te geraken met Kamervoorzitter Khadija Arib, door het Kamerreglement met voeten te treden: Rookmaker is namelijk geen vertegenwoordiger van de “Partij voor de Toekomst”, want die club bestaat formeel helemaal niet – noch in het Europese Parlement, en noch in de Tweede Kamer.

Na het akkefietje met Arib raakte Rookmaker zo in de war dat ze hele lappen tekst opnieuw moest voordragen, omdat ze ze aanvankelijk zo ontzettend gekunsteld ten gehore bracht.

De toespraak werd ook nog eens in dezelfde stoethaspelende stijl afgesloten: Rookmaker had haar spreektijd niet goed in de gaten gehouden en moest bij een opsomming van vier punten noodgedwongen stoppen na slechts drie. “En het vierde en belangrijkste punt,” sprak de afsplitsende EU-volksvertegenwoordiger: “komt een andere keer!” Dat zal dan de Staat van de Europese Unie 2021 zijn – Rookmaker heeft dus een jaar te gaat om een iets betere spreker te worden. En met zoveel tijd en zo’n riant belastingvrij salaris uit Brussel moet dat wel lukken, toch?