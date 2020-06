Kijk dan! Rob Jetten in blinde paniek omdat boze linkse mensen niet meer op D66 gaan stemmen: ‘Totale bullshit!’

Het gaat nog altijd bereslecht met D66 in de peilingen, en nu onder radicaal-linkse Nederlanders een meme de ronde doet waarin D66 wordt weggezet als een partij die sociale rechtvaardigheid onbelangrijk zou vinden, en wordt vergeleken met de PVV en Forum voor Democratie. Een hysterische Rob Jetten reageert daar vervolgens op: “Onzin,” “totale bullshit,” en “agressie.”

Arm D66’ers. Doen zo hun best om door radicaal-linkse gezien te worden als één van hen, maar wordt als puntje bij paaltje komt toch gewoon ingedeeld in hetzelfde hokje als PVV, Forum voor Democratie, ChristenUnie en de VVD. Als “engrechts” dus – althans, in de ogen van kneiterlinkse demonstranten. Maar nu stemmers van allerlei huize keihard wegrennen bij D66 ziet Rob Jetten de aanhang van zijn partij slinken tot een menigte die zo miniem is, dat die zeker wél in z’n geheel op de Dam mag komen zonder daarmee coronavoorschriften te overschrijden.

D66 wordt weggezet als partij die “het ondernemersrecht met het demonstratierecht vergelijkt” en “winst belangrijker vindt dan social justice“. Ook zou D66 een voorstander zijn van demonstraties met politiegeweld opbreken.

Het staat allemaal op dit plaatje dat radicaal-linkse twitteraars en instagrammers met elkaar delen

Lichtelijk hysterisch en gelardeerd met krachttermen reageert D66-leider Rob Jetten echter zo:

Mogen we stellen dat onze favoriete Tweede Kamerrobot een beetje in paniek is? Ja, dat mogen we volgens mij bést een beetje concluderen. LOL!