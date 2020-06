Kijk dan! Van de wagen gevallen CDA-ex-premier Dries van Agt stemt al enige tijd op GroenLinks

GroenLinks heeft haar eerste oud-premier, zonder zelf ooit de grootste partij van Nederland te zijn geweest. Hoe dat kan? De naar ultra-links opgeschoven CDA-coryfee Dries van Agt heeft aangekondigd al enige tijd een GroenLinkser te zijn, en er ook op te stemmen.

Het zat er natuurlijk aan te komen. Al jaren maakt Dries van Agt zich hard voor allerlei zaken, van het verjagen van Joden uit Israël tot het uitbetalen van riante bedragen aan Volkert van der Graaf. Met het CDA, namens wie hij samen met Hans Wiegel in de jaren ’70 en ’80 de puinhopen van de PvdA ging opruimen, heeft hij nog verdomd weinig op.

Dus heel erg verbazingwekkend was het ook weer niet, toen de voormalige bewindsman gisteren bij M bekendmaakte dat hij alweer jaren op GroenLinks stemt, omdat hij zijn eigen CDA veel te rechts vindt, en veel te anti-immigratie. Liever zoekt de voormalig minister-president zijn heil in een partij die als (toen nog) communistische beweging hard campagne voerde tegen zijn eigen kabinetten.

If you can’t beat them, join them – zo moet Van Agt hebben gedacht. En dus – hop! – komt de man tegenwoordig voor de dag met allerlei kantjeboord antisemitische uitlatingen, en stemt hij op de partij van CPN’er Marcus Bakker. Het kan verkeren, inderdaad.

Maar voor het CDA is het een enorme blamage, en dat Van Agt dit soort beweringen doet net nu Hugo de Jonge en Mona Keijzer CDA-leider willen worden, is een bijzonder pijnlijke timing.