Kijk dan! Zangeres Anouk gaat volledig los op Akwasi-criticus Johan Derksen: ‘Ziek, hondenpoep! Racisme!’

Via een zogeheten Instagram Story is zangeres Anouk volledig uit haar plaat gegaan tegen Johan Derksen. Diens programma Veronica Inside moet onmiddellijk van alle adverteerders ontdaan worden, zegt ze: “Defund racism“. Ook volgt er al dan niet via GIF’jes en emoticons een flinke lading krachttermen over het programma zelf.

Anouk heeft op haar Instagramprofiel Johan Derksen en zijn tv-programma Veronica Inside hard aangepakt. Ze heeft beelden uit een recente uitzending, waarin er kritiek wordt geuit op Akwasi en de Black Lives Matter-demonstraties, geplaatst in haar ‘Stories’. De Haagse zangeres besteedt niet veel woorden aan de tv-show, maar laat via virtuele plakplaatjes wel merken wat ze vindt van het programma.

In de video doet Anouk haar duim naar beneden, en laat een emoticon over z’n nek gaan. Ook poept een hond op Johan Derksen en René van der Gijp, en maakt iemand herhaaldelijk facepalm-gebaren. Tevens schitteren de woorden “Black Lives Matter” in beeld.

Maar behalve dat sluit ze zich ook aan bij een campagne om het programma te vloeren door alle sponsers de aftocht te laten blazen. De zangeres wil dat adverteerders rondom Veronica Inside zich terugtrekken, en noemt ze bij naam – onder anderen supermarktketen Albert Heijn en de Woonboulevard Heerenveen passeren de revue. “Defund racism,” aldus het filmpje van Anouk: “Laat adverteerders weten wat er met hun geld gebeurt.”

Behalve Anouk is ook Arie Boomsma een grote fan van druk leggen op bedrijven om geen reclame meer in te kopen rondom Veronica Inside: “Wel vraag ik me af hoe lang je als zender, als kijker en vooral als adverteerder nog de andere kant op kan blijven kijken. Steeds maar weer roepend dat het racisme en de homohaat die als diarree uit de monden van deze presentatoren sproeit, slechts de mening van die mannen zelf is, en niet de jouwe. Je steunt die mening. Je maakt hem mogelijk.”