Kijk! Johan Derksen rekent af met ‘schreeuwende idioot’ Akwasi: ‘Moet hij eens in Friesland gaan doen!’

In het voetbalpraatprogramma Veronica Inside heeft Johan Derksen gisteren afgerekend met rapper Akwasi, die vorige week op de Dam stond te gillen dat hij Zwarte Piet “hoogstpersoonlijk” op z’n gezicht ging trappen. De vaste tafelgast had geen goed woord over voor de actie.

Johan Derksen en René van der Gijp hebben gisteren bij Veronica Inside nog even goed uitgehaald naar de rapper Akwasi, die de anti-racismedemonstratie van vorige week gebruikte om op te roepen tot geweld tegen Zwarte Piet. Die moet terug naar zijn “hoerenmoeder”, en wordt aanstaande november “hoogstpersoonlijk” in z’n gezicht getrapt door de muzikant, zo kondigde hij aan.

Van der Gijp en Derksen hadden er heel erg weinig mee. Eerstgenoemde voelde vooral medelijden: mensen als Akwasi moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen, vond hij. “Wat bezielt ze?”, vroeg de voormalige rechtsbuiten van o.a. PSV zich af. “Ik word hier zo verdrietig van.”

Johan Derksen was echter feller, en vond dat de anti-racismedemonstraties worden gekaapt door “dit soort schreeuwlelijkerds”. Actie eisen tegen racisme is een nobel doel, maar iedereen die daar op de Dam stond was “slechts een figurant”, doordat “dit soort idioten het woord hebben.” Alleen de gekkies trekken immers de aandacht: de plunderaars, en dus schreeuwerige lui als Akwasi.

De commentator vond het bovendien wel makkelijk dat hij in Amsterdam “voor eigen parochie” een beetje aan het filosoferen was over geweld tegen Zwarte Piet. Derksen: “Dat moet hij eens volgend jaar in Dokkum gaan doen. Dan zijn ze heel snel klaar met hem.”