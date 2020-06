Kijk! Theo Hiddema sloopt CDA-lijsttrekkerkandidaten: ‘Bont spektakel, morele borst opzetten, vliegjes afvangen!’

Gisteravond heeft FVD-Kamerlid Theo Hiddema zijn visie gegeven op de vier CDA-lijsttrekkerkandidaten. Hij noemt het een “bont spektakel” van politici die elkaar nu “vliegjes aan het afvangen” zijn op één punt: wel of niet met Forum voor Democratie samenwerken. Hiddema amuseert zich er wel mee.

“Dan denk ik: zal ik je eens vertellen, als dit spektakel zo doorgaat, kunnen jullie ons nog weleens nodig hebben”, zegt Theo Hiddema over een samenwerking met het #CDA bij #BEAU. pic.twitter.com/AWpqiy9tfX — BEAU (@BeauRTL) June 29, 2020

Gisteravond waren bij RTL-talkshow Beau de FVD-parlementariërs Theo Hiddema en Thierry Baudet te gast. Als de politieke actualiteit ter sprake komt, heeft Hiddema vervolgens nog wel wat te zeggen over het gezelschap dat momenteel strijdt om het CDA-lijsttrekkerschap. Hiddema kijkt met gefronsde wenkbrauwen naar hoe Mona Keijzer, Pieter Omtzigt, Hugo de Jonge en Martijn van Helvert elkaar “vliegjes afvangen” op voornamelijk één thema: gaat de partij wel of niet samenwerken met Forum voor Democratie na de Tweede Kamerverkiezingen.

Het is werkelijk een “bont spektakel,” meent de eminence grise van de nog altijd jonge partij. Maar hij heeft wel een waarschuwing voor de CDA-kemphanen: als ze zo doorgaan met elkaar de maat nemen op slechts één punt – een hypothetische samenwerking met FVD – dan zal er allicht weinig overblijven van de partij bij de stembusgang aan maart. En dan is het niet aan CDA-leiders om te bepalen of ze wel niet met de partij van Baudet en Hiddema in zee gaan, maar hebben de laatstgenoemden juist alle touwtjes in handen.

Hiddema: “En dan zeggen wij: dat vinden wij niet smakelijk, om met jou in zee te gaan. Daar heb ik geen zin in.” Gedecideerd: “Moet je ernstig rekening mee houden.”