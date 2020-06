Knettergek! KOZP-baas Jerry Afriyie is “supertrots” op corona-massaverspreider Femke Halsema: ‘Ze gaf ons ruimte!’

Terwijl momenteel heel Nederland over de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heen valt omdat ze het nodig vond om het coronavirus een kans te geven door een massamanifestatie op de Dam toe te staan, is er gelukkig voor het GroenLinks-boegbeeld nog één publiek figuur die wél blij met haar is. Het is – hoe raad je het ook! – Jerry Afriyie, de frontman van Kick Out Zwarte Piet.

Je zou het niet zeggen, maar Nederland is een universum met twee totaal verschillende planeten die aan weerszijde van een sterrenstelsel staan. Op de ene staan miljoenen redelijke, normaaldenkende mensen die vinden dat racisme weliswaar belachelijk is, de Amerikaanse (!) arrestatie van George Floyd een misdaad was, maar dat vijfduizend mensen op een klein pleintje pakken voor een demonstratie middenin een pandemie toch écht een dom idee is.

En op de andere planeet? Jerry Afriyie. Die letterlijk de volksgezondheid ondergeschikt maakt aan z’n eigen politieke agenda. Die bestaat meestal uit het afschaffen van Zwarte Piet, maar nu ook uit het kopiëren van Amerikaanse Black Lives Matter- en Antifa-demonstraties. Afriyie is zo’n beetje de laatste Nederlander die denkt dat Femke Halsema gisteravond wél juist gehandeld heeft. Sterker nog: hij is “supertrots” op de vrouw die een tweede golf van het coronavirus riskeerde. Afriyie:

“Ik ben super trots op mijn burgemeester! Ik ben blij dat ze de pijn van een deel van de A’damse familie begrijpt en de ruimte geeft om deze pijn ook te uiten. Vandaag was historisch en alleen mensen die racisme goedkeuren klagen over haar moedigheid. Bedankt Burgemeester Halsema!”

Ja mensen: onverantwoordelijkheid heeft nu een naam. Die luidt Femke Halsema. Maar Jerry Afriyie is nu ook wel een goed synoniem, denkt u niet?