Kreun! Corona-minister Hugo “Anderhalvemetersamenleving” de Jonge wil officieel CDA-leider worden

Vindt u het ook zo leuk om overal mondkapjes te moeten dragen, dat ’s lands horeca bijna failliet is en er geen openbare evenementen mogen plaatsvinden? Nou, top! U kunt de politieke hoofdverantwoordelijke van dat beleid nú ondersteunen in zijn campagne om CDA-lijsttrekker te worden. Boffen wij even als land, hè?!

De komende jaren staan we als NL voor de opdracht om met elkaar, als 1 samenleving, deze crisis te boven te komen. Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen. In die traditie wil ik staan. Daarom stel ik mij kandidaat als CDA-lijsttrekker. pic.twitter.com/87wys8pPJo — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 18, 2020

Nederlanders boeken elke dag voortgang in hun strijd tegen het coronavirus. Vandaag werd nog de eerste ziekenhuisopname van de hele week bekendgemaakt. Slechts één besmetting dus. In één hele week. Wát een grote stap voorwaarts.

Maar merken we er met z’n allen wat van dat het beter gaat? Nee. Het kabinet blijft de economie over de kling jagen. De horeca is bijna collectief bankroet, en ook evenementen mogen nog altijd niet plaatsvinden. Zoals de zaken er nu voorstaan mogen we ook tot in de lengte der dagen met die ellendige mondkapjes in het OV blijven zitten en bovenal moeten we overal anderhalve meter afstand houden. Ook buiten, ook al hebben intelligente analisten al lang kunnen concluderen dat het daar helemáál onzinnig is.

En wie hebben we te danken voor dit nog beleid, dat nog uitgaat van duizenden gevallen per week? Precies: premier Mark Rutte, en CDA-gezondheidsminister Hugo de Jonge. En uitgerekend die laatste denkt dat hij nu de juiste man op de juiste plaats is, niet alleen om de christendemocraten te leiden, maar ook heel Nederland.

Hoe cru wil je het hebben? Honderdduizenden Nederlanders vrezen voor hun baan, dankzij het kille en vernietigende coronabeleid van De Jonge. Maar meneer denkt zelf dat de tijd rijp is voor een nieuw en gloedvol baantje in de top van de Haagse duiventil. Vandaag maakte hij bekend CDA-lijsttrekker te willen worden bij de Tweede Kamerverkiezingen van aankomende lente.

Laat het niet gebeuren, hè? CDA’ers, Nederlanders: stem deze aalgladde, banenslopende Hugo de Jonge snel eens weg!