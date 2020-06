Linkse boycotters vieren hun succes tegen Johan Derksen: adverteerders trekken zich terug uit Veronica Inside

De campagne van enkele linkse prominenten om Johan Derksen en Veronica in de portemonnee te raken, omdat het programma Veronica Inside als enige de racismeprotesten wat probeert te relativeren, kan de eerste successen vieren: scheerartikelenproducent Gillette en fruitteler Zespri stoppen met het adverteren rondom het praatprogramma.

Nou, ze hebben het voor elkaar hoor. Twee bekende linkse BN’ers – Arie Boosma en Anouk – riepen gisteren op tot een boycot van Veronica Inside, omdat het programma met René van der Gijp en Johan Derksen zogenaamd “racistisch” zou zijn. De reden: de mannen zijn niet onverdeeld enthousiast over rapper Akwasi, die voor 10.000% achter zijn woorden staat dat hij Zwarte Piet in z’n gezicht gaat trappen. Ook betwijfelden de heren of het erg zo erg gesteld is met het vermeende racisme in Nederland.

En dat hebben ze geweten: er kwam deze een boycotcampagne op gang, en die lijkt nu z’n eerste vruchten af te werpen. Twee grote bedrijven stoppen al met het inkopen van tv-reclames rondom Veronica Inside:

“Zespri zegt de ‘verontwaardiging en woede’ die vooral op sociale media ontstonden te begrijpen. ‘Wij distantiëren ons er nadrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld’, zo laat het kiwimerk in een statement weten. Gillette, het bedrijf dat twee jaar geleden al afhaakte als vaste sponsor na de transgenderrel met Van der Gijp, wil ook niet adverteren rond het voetbalprogramma. ‘Als onderdeel van onze algemene mediaplanning was onze reclame mogelijk aanwezig in het reclameblok. We distantiëren ons van de uitspraken die in het programma zijn gedaan en steunen geen enkele boodschap die mensen kan kwetsen op basis van hun huidskleur, geslacht, hun mening of seksuele geaardheid. Daarom zullen wij per direct stoppen met adverteren rondom dit programma’, laat een woordvoerder desgevraagd weten.”

Vanaf heden geldt dus: het verkondigen van de verkeerde, “niet-inclusieve” mening is direct broodroof van jezelf. Iedereen moet in de linkse pas lopen, zelfs in een talkshow. Want anders beginnen hysterische BN’ers een campagne om je al je geld af te pakken. Heel chic, hoor!