Lol! GroenLinks-speechschrijver gaat los op Volkskrant om interview Annabel Nanninga (FVD): ‘Opperracist, neofascist!’

Bij Sybren Kooistra, de voormalige rechterhand van Jesse Klaver sloegen gisteravond alle stoppen door. Reden? De Volkskrant had de euvele moed om ook een om een ‘quote’ van FVD-gemeenteraadslid Annabel Nanninga te vragen. “why the flying fuck,” schold Kooistra er op los en maakt Nanninga uit voor “de lokale opperracist, de lokale neofascistische opportunist.”

Gisteren ging het licht even uit bij Sybren Kooistra, de voormalige campagnebobo van niemand minder dan GroenLinks-leider Jesse Klaver himself. Was hij eerder al inquisitie aan het spelen richting mensen die het waagden om de door links gehate Telegraaf-journalist Wierd Duk te retweeten, zo probeert de jongeman – die in z’n vrije tijd graag knus op een bankje zit met z’n idool Jesse – nu om De Volkskrant te zuiveren van Forum voor Democratie.

Journalist Dion Mebius had namelijk een mening van de fractievoorzitter van FVD Amsterdam, Annabel Nanninga, toegevoegd aan een artikel over het functioneren van Femke Halsema. Je zou zeggen: op zich niet onredelijk om ook eens aan de oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad te vragen wat zij van de kwestie van een falende burgemeester vinden. Maar nee. Dat mag niet van de enge GroenLinks-campagnestrateeg Kooistra. Die begint meteen te schelden over fascisme:

“Echt Dion Mebius, why the flying fuck zou je de mening van Annabel Nanninga, de lokale opperracist, de lokale neofascistische opportunist, toevoegen aan dit stuk?”

Lekker clubje, dus, dat GroenLinks. Tot (voormalige?) topadviseurs van Jesse Klaver aan toe willen ze persbreidels en cordons sanitair. Zo kom je er wel, hoor!