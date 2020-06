LOL, VI nu nóg racistischer! Ze zeggen dat ze een “app” hebben: mag niet, want dat klinkt als “aap”

Documentairemaakster Sunny Bergman heeft op haar eigen, unieke, manier bijgedragen aan de racismediscussie in Nederland. Ze vindt namelijk dat Veronica Inside een racistisch programma is, maar heeft daar wel een héél speciale reden voor: ze roepen dat ze een app hebben. En app klinkt als aap. Dus fout!

De bewuste Veronica Inside-aflevering met Natascha Harlequin over racisme blijft de gemoederen bezighouden. Ook die van de ontzettende woke docu-brouwer Sunny Bergman.

Sunny heeft de YouTube-video van het gesprek tussen Harlequin en Derksen namelijk teruggekeken, en een nieuw voorbeeld van racisme gevonden. Volgens haar wordt de video beëindigd met een uiterst grievende opmerking aan het adres van zwarte mensen. Want nadat de advocate haar pleidooi afsloot, kwam zanger Danny Vera in beeld. Sunny zag daar een voorbeeld van loepzuiver racisme:

“Het YouTube-kanaal van Veronica Inside leek het een goed idee om na dit fragment met Natacha Harlequin een fragment te knippen waarin iemand roept: ‘We hebben een aaaaaaap!!’ Naschrijft: hij blijkt te zeggen ‘we hebben een app’, maar omdat het klinkt als aap desalniettemin nog steeds ongepast.”

U leest het inderdaad goed: het is verboden om het woordje ‘app’ te gebruiken, want het lijkt teveel op aap. En als er toevallig donkergetinte mensen in de buurt zijn dan zouden ze het allicht kunnen opvatten als een scheldwoord ook al valt duidelijk uit de context op te maken dat een dergelijke paranoïde lezing helemaal nergens op slaat.

We zijn dus heel erg benieuwd met welk vervangend woord voor het uiterst kwetende begrip ‘app’ de SJW-taalpolitie binnenkort op de proppen komt. Als je het woord prop natuurlijk nog wel mag gebruiken. Want prop klinkt als stop, en dat wordt door racisten wel eens tegen zwarte lieden gezegd. Dus ongepast!