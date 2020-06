Lolol! Ultradomme woedende Black Lives Matter-lutsers trekken het totaal verkeerde standbeeld van de sokkel

Niet alle demonstranten die namens Black Lives Matter de Verenigde Staten rondtrekken op zoek naar foute standbeelden hebben het licht uitgevonden, zo blijkt maar weer. Gisteren hebben ze in Wisconsin het standbeeld van Hans Christian Heg vernield – een man die juist tegen de slavernij vocht en dat zelfs met de dood heeft moeten bekopen.

Het moge bekend zijn: in de Verenigde Staten is Black Lives Matter – en niet altijd op zachtzinnig manier – bezig om vele standbeelden van foute historische figuren letterlijk omver te werpen. Sommige historische figuren zijn daadwerkelijk criminelen geweest, en dat hun marmeren beeltenissen van mooie plekken verdwijnen hoeft niemand een traan om te laten.

Maar dat wil dus niet zeggen dat álle standbeelden van álle historische figuren meteen van hun sokkel worden gerukt. Zoals bijvoorbeeld gisteravond in de Amerikaanse staat Wisconsin gebeurde. Daar werd door een woedende Black Lives Matter-menigte het beeld van de 19e eeuwse kolonel Hans Christian Heg van de sokkel gerukt en als trofee door de straten gesleept. Het hoofd werd afgehakt, en de torso in een meer geworpen. De sokkel zelf werd met graffiti ondergespoten.

Maar omdat Heg leefde in de negentiende eeuw, was hij nog niet fout. Sterker nog: de in Noorwegen geboren militair streed juist tégen de slavenhoudende Confederacy.

Kortom: de BLM’ers hadden dus de volstrekt verkeerde te pakken:

“Op Twitter en in diverse Amerikaanse media wordt verbijsterd geconstateerd dat juist Hans Christiaan Heg aan de goede kant van de geschiedenis stond. De ooit in Noorwegen geboren kolonel stierf in 1863 tijdens de slag om Chickamauga in de Amerikaanse burgeroorlog. Hij vocht voor afschaffing van de slavernij en hielp mensen die daartegen streden.”

Lekker dom dus weer. Zullen we de volgende keer eerst nádenken voordat we zomaar een standbeeld omvertrekken? Dankuwel!