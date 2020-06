Luister! Maurice de Hond maakt korte metten met coronabeleid: ‘Kijk naar de cijfers: het virus is weg uit het land!’

In de radioshow van Veronica Inside heeft Maurice de Hond vandaag weinig heel gelaten van het coronabeleid van de regering en de anderhalvemetersamenleving. Hij vergelijkt het met een vrouw van tachtig die nog voorbehoedsmiddelen gebruikt en benadrukt: ‘Als je gewoon naar de cijfers kijkt, is het virus vrijwel weg.”

Maurice de Hond heeft vanmiddag in de radio-uitzending van Wilfred Genees Veronica Inside volledig de open haard aangemaakt met het coronabeleid van de Nederlandse regering. Er wordt veel te veel prat gegaan op die anderhalvemetersamenleving, en te weinig geïnvesteerd in de ventilatie van grote bedrijven. Als dat beleid zich zo doorzet, komt het virus dit najaar massaal weer terug en moet ons land wéér zeer economisch schadelijke maatregelen nemen.

Genee besprak behalve het coronavirus ook het overlijden van zijn zoon Marc, maar was daar opvallend stil over. Het commentaar laat hij over aan zijn weduwe Ramona, liet De Hond weten. Over het coronavirus was hij echter wél bereid breed uit te meten. De Hond rekende af met het amateurisme van het RIVM en de GGD, die niet eens fatsoenlijk met data kunnen omgaan in de ogen van de peiler. Zij konden bijvoorbeeld niet verklaren waarom er begin juni een mini-piek in Zuid-Holland te zien was. De Hond had die echter zó achterhaald: “Dat er rondom een moskee in Den Haag problemen waren geweest – ze hadden blijkbaar diensten gehouden.”

Maar niet alleen de methoden deugen niet, ook het daaruitvolgende beleidsresultaten zijn volgens De Hond een totale miskleun. “Als je gewoon naar de cijfers kijkt, is het [virus, red.] vrijwel weg. De komende twee á drie maanden zouden we alles moeten kunnen doen wat nodig is. Op Hemelvaartsdag is er niets gebeurd, bij de Damdemonstratie is er niets gebeurd… Als je naar de ziekenhuisopnames kijkt zie je er 1 á 2 per dag. En dan moeten we buiten nog de anderhalve meter aanhouden? Ik vergelijk dat met een vrouw van 80 die nog voorbehoedsmiddelen gebruikt, omdat ze bang is dat ze zwanger wordt.”