Luister! René van der Gijp breekt “ventje” Wilfred Genee bij de enkels af: ‘Zo teleurgesteld! Waren GVD een team!’

Veronica Inside-tafelgenoot René van der Gijp heeft gisteravond hard uitgehaald naar het ‘teleurstellende ventje’ Wilfred Genee. Hij was absoluut ontevreden over de wijze waarop de presentator hem en Johan Derksen de uitzending van het programma ombouwde tot een “Joegoslavië-tribunaal”. Hij overweegt te stoppen.

René van der Gijp heeft aangekondigd dat wat hem en Johan Derksen betreft afgelopen maandag de laatste uitzending van Veronica Inside heeft plaatsgevonden. De voetbalcommentator is ernstig gedesillusioneerd geraakt in de redactionele vaardigheden van collega Wilfred Genee, die het programma – waar maar liefst 1,7 miljoen mensen naar keken – ombouwde tot een waar “Joegoslavië-tribunaal” waar hijzelf en Derksen berecht werden.

Dat zei Van der Gijp gisteren in een telefoongesprek met de redactie van RTL Boulevard. De voormalige rechtsbuiten van onder meer PSV maakte van zijn hart geen moordkuil, en vertelde dat Genee noch hem, en noch Derksen niet inlichtte dat hij mensen aan tafel zou zetten voor de uitzending – iets wat bij VI zelden gebeurt. Het vertrouwen is na twaalf jaar toch wel aan diggelen gesmeten: “Je bent godverdomme een team, man. We hebben alles met dat programmaatje te winnen wat er te winnen viel. En dan ga jij in een uitzending die cruciaal is voor in dit geval Johan, ga jij hem openlijk afvallen?”

Geïrriteerd hebben zowel Van der Gijp als Derksen Genee via WhatsApp en e-mail laten weten op deze manier niet verder te willen, en dreigen zelfs hun contract bij Talpa op te zeggen.

Eén ding weet Wilfred Genee in ieder geval zeker: zijn poging om zijn collega’s ineens door politiek-correcte hoepels te laten springen, is mislukt. Als Veronica Inside door dit akkefietje sneuvelt, kan hij dat zichzelf zeker aanrekenen.