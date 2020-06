Luister! Volkskrant-hoofdredacteur maakt corona-kritiek morsdood: ‘Moeten met z’n allen één lijn volgen!’

Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok wordt van alle kanten aangevallen, omdat hij op de radio heeft verkondigd dat het niet de taak van de pers is om kritisch te zijn in tijden van crisis. We moeten “met z’n allen één lijn steunen,” zei hij op NPO Radio 1.

Dit is waarom de Volkskrant alle opiniestukken en lezersbrieven met kritiek op de coronastrategie weigert, en waarom kritische deskundigen niet geïnterviewd worden. Hoofdredacteur Pieter Klok legt 19-03 uit dat overheid, wetenschap én journalistiek met één mond moeten spreken: pic.twitter.com/OHHGY3M4pi — Platform Containment Nu! (@ContainmentNu) June 14, 2020

Als een land in een crisis is aanbeland, zoals Nederland de afgelopen maanden met het coronavirus, dan moet je als journalistiek niet al te kritisch zijn en vooral de lijn van de regering en het RIVM volgen. Virologen die van de ‘officiële’ lijn afwijken, moet je geen podium verschaffen. Dat is de – vrij ontluisterende – conclusie van Pieter Klok, hoofdredacteur van De Volkskrant. Klok meent dat het niet de taak van de media is om kritisch te zijn op het regeringsbeleid bij een nationale ramp.

Prominenten buitelen over Klok heen om hen te vertellen dat zijn methodes zeker niet bij een land als Nederland passen, met een vrije pers. NPO-acteur Diederik Ebbinge (bekend van o.a. De luizenmoeder) vindt het een “totaal beroerde verkeerde en journalistiek-ondermijnende lijn,” en FD-journalist Elif Isitman vindt het “verontrustend” dat in crisitijd “we de machtscontrolerende functie van journalistiek blijkbaar zo de prullenbak in kieperen.”

Arabist Rena Netjes houdt het kort: “Ik ken deze voorwaarde uit Arabische dictaturen.” BNNVARA-redacteur Lorenzo Fränkel, tenslotte: “Zelden zoveel uitspraken achter elkaar gehoord van een hoofdredacteur die haaks staan op wat onze taak als journalist is: De macht controleren.”

Het radio-interview met Pieter Klok dateert van zo’n drie maanden geleden. Toch komt de ophef nu pas op gang, na een tweet van het ‘Platform Containment Nu!‘, dat pleit voor een aanpak van het coronavirus waarbij mensenrechten niet in het geding komen.