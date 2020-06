Mark Rutte, wees een vent en schaf die mondkapjes in het OV per 1 juli weer af

Premier Rutte moet niet alleen duidelijkheid bieden voor sportschooleigenaren, horeca-ondernemers en middelbare scholieren, maar ook voor frequente OV-reizigers. Kortom: de regeringsleider moet z’n moed bij elkaar rapen en een datum noemen waarop we de mondkapjes in de trein weer af kunnen doen. En gezien de trends ligt één datum voor de hand: 1 juli 2020.

Vandaag ontstaat een wonderlijke nieuwe wereld op treinstations en bij bushaltes: nu de corona-pandemie over haar hoogtepunt heen lijkt, worden er ineens mondkapjes voor bussen en treinen ingevoerd. Heel vreemd, omdat ook op het hoogtepunt van de crisis iedereen met een geldig vervoersbewijs gewoon zonder kapje de trein of bus mag nemen. Maar vanaf vandaag mag dat ineens niet meer, zo bepaalden Mark Rutte en het OMT enige tijd geleden voor ons.

Opmerkelijk, omdat de coronacrisis juist aan scherp de afzwakkende hand is. We zien het inmiddels elke dag: het RIVM rapporteerde enkele uren geleden dat vandaag slechts 103 mensen besmet zijn geraakt met het virus. Aantal overlijdens? Slechts zes. We hebben zoals het nu lijkt het virus bijna verslagen. Dus waarom nu ineens beginnen met zo’n toch vrij ingrijpende maatregel voor bus- en treinreizigers?

De Balie-directeur Yoeri Albrecht weet het scherp te formuleren: “Het onzinnige getrut met mondkapjes en 1,5 meter moet echt snel ophouden,” zo meldt hij op meningenfabriek Twitter: “Als we niet duidelijk aangeven dat dit niet kan en mag dan blijft de overheid dit tot in lengte der dagen doen. Net als het weggooien van flesjes water en vloeistof bij de douane. Ook nooit meer weggegaan.”

En zo is het maar net. Mondkapjes zijn lastig en brengen voor een groot gedeelte slechts schijnveiligheid. Het is zeker niet iets waar we tot in de lengte der dagen mee willen doorgaan.

Een leuk weetje is dat ik niet de enige ben die bovengenoemde mening is toegedaan. Wil je weten wie nog meer? Houd je vast, want het is dus de man die enkele weken zélf bepaalde dat we vanaf vandaag allemaal mondkapjes moeten dragen terwijl we genieten van de geneugten van het publieke vervoer. Precies: niemand minder dan Mark Rutte himself. Op 15 april nog beweerden zijn eigen ministers dat het dragen van mondkapjes anders dan door medisch personeel “niet wenselijk” is.

Kortom: laten we snel deze maatregel van verplichte mondkapjes in het OV weer terugdraaien. Als-ie effect zou hebben gehad, zouden we hem wel hebben ingevoerd terwijl het virus nog honderden doden per dag aanrichtte in Nederland. Die fase zijn we ruimschoots voorbij. Voor de aardigheid kunnen we dan vanaf vandaag nog een maandje doorgaan met die lapjes stof voor onze gezichten binden in treinen en bussen, maar uiterlijk 1 juli die krengen weer afvoeren lijkt mij een realistische en zeer goed verdedigbare optie.

Als we er over precies één maand ook weer lustig op los mogen transpireren in sportscholen, dan moet het netjes en rustig op anderhalve meter afstand van elkaar zitten in een goedgeventileerd koekblik op wielen ook geen probleem meer zijn, toch?