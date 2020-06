Maurice de Hond: ‘Coronabeleid Rutte lijkt op 30km/u moeten rijden op snelwegen om één dode per dag te besparen!’

Volgens opiniepeiler Maurice de Hond betracht het kabinet, ook met de te verwachten versoepelingen, nog veel te veel terughoudendheid. Hij omschrijft het huidige beleid als een zeer lage snelheid op de snelweg aanhouden, zodat je in Nederland één dode per dag minder te betreuren hebt. Wat er wel moet gebeuren? “It’s the ventilation stupid….“

’s Lands bekendste zetelpeiler Maurice de Hond blijft kritiek uiten op de wijze waarop het kabinet en het OMT bezig zijn om maatregelen te nemen in de coronacrisis. Ze zijn veel te terughoudend met het opheffen van maatregelen, zo laat de sociaal-geograaf vanochtend weten op social media: “Alle resterende maatregelen met zo weinig besmetten in Nederland lijkt op het moeten rijden van 30 km per uur op snelwegen om zo 1 dode per dag te besparen.” Allemaal gerommel in de marge, suggereert hij.

Onze tijd is veel beter besteed met andere prioriteiten: “We moeten onze energie nu gebruiken om te voorkomen dat het groot in het najaar uitbreekt.” In een tweet van gisteravond weet De Hond wel wat in welke hoek Rutte en het RIVM de oplossing wél moeten zoeken: “It’s the ventilation stupid….” Vooralsnog slaat Nederland echter dringende Duitse adviezen over het beter doorluchten van bedrijfspanden volledig in de wind.

In een video die de peiler eerder deze week opnam, waarschuwde hij echter ook voor een tweede golf. Maar dan niet een tweede golf aan massale coronabesmettingen, maar faillisementen, massa-ontslagen en economische narigheid.