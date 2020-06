Maurice de Hond laaiend dat kabinet bij media lobbyde om RIVM niet aan te vallen: “Wat was ik naïef!”

Met verbazing heeft coronacommentator Maurice de Hond kennisgenomen van het feit dat het kabinet bij grote landelijke media heeft aangedrongen om vooral geen kritische journalistiek te bedrijven jegens het RIVM. De Hond kan er met z’n pet niet bij, maar daagt het instituut wél uit voor een debat.

De bestrijding van het coronavirus door de overheid blijkt een gigantische beerput te zijn die nu pas een klein beetje wordt opengetrokken. Zo kon de NRC gisteravond berichten dat het kabinet grote landelijke media als De Telegraaf nadrukkelijk had verzocht om het RIVM “een beetje heel” te laten. Maurice de Hond heeft met open mond naar die onthulling staan kijken: “Wat was ik naief,” schrijft hij: “Ik dacht dat het om de inhoud ging.”

Die zogenaamde inhoud is iets waar De Hond zich al enkele weken mee bezighoudt: hij doet zelf onderzoek en bestrijdt enkele centrale theses van het RIVM. Zo nuanceert hij het nut van de anderhalvemetersamenleving en mondkapjes in de buitenlucht, en benadrukt hij dat de afwezige urgentie tot het moderniseren van airconditioning in kantoren voor een tweede virusgolf kan gaan zorgen.

Daarom wil de opiniepeiler zo snel mogelijk in debat met iemand van het RIVM, het liefste aanstaande maandag. De Hond laat weten:

“Vaak hoor ik in media van specialisten argumenten zonder enige wetenschappelijke basis. Mijn werk wordt weggezet als niet wetenschappelijk of selectief shoppen.

Daarom is het tijd voor een openbaar debat. Iedereen kan dan vaststellen wat wel en wat niet gefundeerd is.

Wie durft dat debat aan?”

Hij maakte er zelfs al een heus affiche voor:

Want aan de huidige generatie tv-virologen krijgt de peiler een steeds grotere hekel. “Ab Osterhaus bij Op1 gisteravond zorgde ervoor dat ik beide schoenen naar de tv wierp,” vertelde De Hond vanochtend namelijk ook: “Onsamenhangend en inconsequente uitspraken, waar je in de praktijk weinig mee kan. Ook [heb ik, red.] de indruk dat hij de meest recente studies niet kent.”