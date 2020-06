Maurice de Hond pakt corona-beleid buiten aan met meer feiten: ‘Meer dan 11.000 superspread events, 98% was binnen!’

Opiniepeiler Maurice de Hond zet zijn strijd tegen het coronabeleid van de Nederlandse regering voort. Ditmaal komt hij met een database aanzetten waaruit blijkt dat zogenaamde superspread events zich helemaal niet buiten voordoen.

Als er één iemand in Nederland zich inmiddels al maanden met feiten en wetenschappelijke onderbouwing hard maakt tegen het coronabeleid van de Nederlandse regering, dan is het Maurice de Hond wel. De sociale geograaf vindt dat het RIVM niet goed genoeg onderscheid maakt in de wijze waarop het virus zich verspreidt binnens- en buitenshuis. Zo zou het volstrekt zinloos zijn om de anderhalve meter afstand in acht te nemen buiten: door de natuurlijke luchtcirculatie onder de blauwe hemel vallen de besmettelijke aerosols direct neer.

Om zijn gelijk aan te komen komt De Hond vanochtend aanzetten met een database waarin maar liefst 1.100 zogeheten superspread events zijn opgenomen. Dat zijn gelegenheden waarbij in één klap enorm veel mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. En wat blijkt? 98% vond binnen plaats. Die overige 2%? Nou, daarvan weten we niet zeker of het binnen of buiten was.

De Hond noemt deze datavisualisatie ‘geweldig‘:

“Een geweldige website met een database van meer dan 1100 superspread events van Koen Swinkels. Meer dan 160.000 mensen zijn besmet. (Slechts van 2% van de events is het onduidelijk of het binnen of buiten plaats vond. De rest allemaal binnen.)”

De database is hier te vinden.