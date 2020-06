Maurice de Hond pakt kritische geluiden werend OP1 hard aan: ‘Moeten zichzelf hernoemen in OP1,5!’

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft geen goed woord over voor de dagelijkse NPO-talkshow Op1. De sociale geograaf drijft openlijk de spot met het tv-programma, waarin naar zijn smaak niet genoeg geluiden worden gehoord van mensen die kritisch zijn op de door het RIVM en OMT uitgestippelde coronakoers.

Met de grootst mogelijke hoeveelheid sarcasme reageert opiniepeiler Maurice de Hond op het feit dat hij wordt geboycot door Op1. Het tv-programma biedt niet genoeg ruimte aan mensen die kritisch zijn op essentiële onderdelen van de coronarespons van het kabinet-Rutte. Zaken als de anderhalvemetersamenleving, de voortdurende opoffering van de economie en de sloop van de horeca zijn allemaal voorbeelden van dingen die niet nodig zijn, meent De Hond. Op verschillende kanalen legt De Hond graag uit wat er niet deugt aan het beleid, maar hij krijgt geen kans (meer) om zijn conclusies te delen bij de zogeheten mainstream media.

Vanavond had de zetelpeiler er even helemaal genoeg van, en besloot Op1 – de belangrijkste talkshow van de NPO – de volle laag te geven. Dat daarin de door de RIVM geponeerde stellingen nooit weersproken mogen worden, moet leiden tot een naamwijziging van het programma. “Volgens mij moeten ze OP1 hernoemen in OP1,5”, zo schrijft De Hond.

Ook over de keuze van de gasten voor vanavond is hij kritisch. Viroloog Marion Koopmans schuift aan, die in februari nog verkondigde dat het allemaal wel meevalt met het coronavirus. “Gelukkig, ik was al bang,” twittert hij: “4 dagen niemand bij Op1,5 gezien die waarschuwde voor de Tweede Golf.”

Liever zou De Hond iemand zien zitten die waarschuwt voor de grote ramp waarin de anderhalvemetersamenleving ons gaat storten. “Als we nog 6 weken langer de 1,5 meter samenleving nastreven,” zo voorspelt hij naar aanleiding van zeer sombere economische vooruitzichten: “wordt het nog zelfs zwarter dan het zwartste scenario.”