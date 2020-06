Meerdere doden bij steekpartij Glasgow, politie schiet verdachte dood

Volgens de BBC zijn er drie doden gevallen en werd er ook een agent neergestoken in Glasgow, Schotland. Volgens ooggetuigen zouden er meerdere mensen onder het bloed zitten terwijl ze uit een hotel naar buiten werden gedragen.

Over de identiteit van de overledenen is nog niets bekend. Wel heeft er één een Afrikaans uiterlijk. Dit zou ook de mogelijke dader kunnen zijn, aangezien daar ook van wordt gezegd dat hij is doodgeschoten (en dus niet in het ziekenhuis is overleden). Ter plekke werden er ook een vooralsnog onbekend aantal mensen behandeld. Wel is duidelijk dat het misschien wel tien(tallen) moeten zijn.

Britse media melden dat het hotel zou worden gebruikt om asielzoekers te huisvesten. Als dat zo is, dan lijkt het goed mogelijk dat we hier weer te maken hebben met een ‘verwarde man’, alleen kunnen ze hem nu zo niet noemen, want zelfs de Britse politie kan geen doden diagnosticeren. Maar daar wordt vast aan gewerkt!

Maar goed, zoiets zal het wel zijn dus: een asielzoeker die gek werd en op anderen in ging steken. Waarschijnlijk vanwege een trauma, plus de bestaansonzekerheid, gepaard met de lockdown-maatregelen. Met een beetje pech heeft hij ook nog gefraudeerd met z’n aanvraag en komt de waarheid nooit boven tafel.

Heel complex zal het verhaal dus denk ik niet gaan worden. Dit soort ‘incidenten’ zijn inmiddels verrassend normaal geworden, bijna alsof er sprake is van een soort patroon…