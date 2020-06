Nee, onze ouderen zijn geen “dor hout” die door het coronavirus “opgeruimd” moeten worden!

Macro-econoom Frits Bosch ergert zich aan een column die onlangs in het Financieele Dagblad stond. Daarin bepleit Mathijs Bouman het idee dat oude mensen ‘dor hout’ zijn die binnenkort toch wel doodgaan. Dus daarom kan dat net zo goed aan het coronavirus. Bosch: “Het soort solidariteit dat Bouman er op nahoudt spoort van geen kanten en dienen we van ons af te werpen!”

Bij Mathijs Bouman, columnist bij Het Financieele Dagblad (FD) en economie-analist bij Nieuwsuur, doet zich een merkwaardig psychologisch fenomeen voor. We zien het bij meer mensen, maar ik meen het vooral te ontwaren bij politiek-correcte lieden.

Bouman schrijft in zijn FD column ‘Coronakater’ namelijk dat wat hem betreft het oude huis van de buren mag afbranden. Want oude mensen zijn als ‘dor hout’. Ze gaan toch binnenkort dood, nietwaar? Dus kan het beter nu gebeuren ten gunste van jonge mensen. Je ziet dat wel meer bij jongeren dat ze zich voor een dergelijke abjecte vorm van afwijzing van solidariteit uitspreken. De aap komt nu uit de mouw hoe iemand werkelijk is. Je schrikt er van, het is een fascistoïde denkwijze.

Mathijs Bouman schreef niet zo lang geleden in EU-verband het FD-artikel ‘Solidariteit’. Volgens hem moesten we solidair zijn met Italianen. Maar, zoals ik ook voor hem hier schreef, zijn Italianen volstrekt niet solidair met elkaar. Noord- en Zuid-Italië haat elkaar echt. En ze zijn al helemaal niet solidair met ons, ze steken de middelvinger op. Ze willen koste wat het kost deugen.

Het is die lamentabele houding van hypocrisie in de trant van “ik ben werkelijk met iedereen solidair! Jij niet dan?!” die ertoe leidt dat op den duur iedereen wel hypocriet moet worden. De schijnheilige deugmens veroorzaakt daardoor dat de samenleving van een algehele hypocrisie doortrokken wordt en waardoor niemand nog iets anders durft te zeggen wat niet politiek-correct overkomt.

Het soort solidariteit dat Bouman er op nahoudt spoort daarnaast van geen kanten en dienen we van ons af te werpen. Van de stukken van Bouman krijg je een kater, in dit geval een coronakater…

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.