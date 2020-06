Nieuw boek van Thierry Baudet in aantocht: ‘Een liefdesverklaring aan de Europese beschaving!’

Binnenkort zal bij de boekhandel het nieuwe epistel van FVD-voorman Thierry Baudet te vinden zijn. De politicus is in ieder geval erg opgetogen over zijn jongste pennenvrucht, en laat de drukkerij zijn boek omschrijven als een “liefdesverklaring aan de Europese beschaving in al haar veelvormigheid.”

‘Politiek van het gezond verstand,’ zo heet het nieuwste boek van Thierry Baudet dat, als we het Tweede Kamerlid mogen geloven, binnenkort in de winkel ligt. De parlementariër, die al tien eerdere boeken op zijn naam heeft staan, zal wederom pogen om Nederland te overtuigen van zijn politieke visie. “Heel spannend en heel erg leuk,” aldus de auteur-politicus in een social media bericht.

Het boek gaat naar eigen zeggen over de zogeheten “drie Grote Projecten”, te weten “alsmaar voortgaande immigratie, Europese eenmaking en verregaande klimaatplannen.” Al deze plannen hebben als overeenkomst dat ze geen “zinvol doel” dienen en haaks staan op het “gezond verstand” waarnaar Baudet in de titel van zijn boek naar verwijst.

Volgens de achterflap zal het boek verder ingaan op de opkomst van Forum voor Democratie tot en met het moment dat de partij de grootste van het land werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van pakweg een jaar geleden.

Mede-FVD’ers zijn er in ieder geval te spreken over. Theo Hiddema, die ook het voorwoord schreef, meldt simpelweg: “Baudet heeft gelijk, I rest my case.” En ook mentor en Eerste Kamerlid Paul Cliteur vindt dat het om een “krachtig boek” gaat waarin Baudet zijn “baanbrekende visie” laat zien.

Wanneer Politiek van het gezond verstand precies in de winkels zal liggen, is nog onduidelijk. Thierry Baudet houdt het voorlopig op “zeer binnenkort.”