Nu onomstotelijk bewezen: NPO is tot over de oren verliefd op D66 en gaf de partij in mei schier eindeloos zendtijd

‘NPO & D66: sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G!‘ Jawel, de liefde hing in de lucht tijdens de afgelopen lentemaand van mei. Zeker tussen de publieke tv-makers van de NPO en politici van D66. Ze kropen zo’n beetje iedere tweede dag bij elkaar op schoot afgelopen maand.

Het waren de afgelopen maand een hele goede 31 dagen om D66’er te zijn. Nou ja, niet als je naar de peilingen kijkt waar de regeringspartij van de hautaine robotische ambtenaar Rob Jetten zo’n beetje door het afvoerputje wegdruipt. Maar wel als je de televisie aanzette. Want naar welk NPO-programma je ook keek, je had er – zo leek het – vrijwel altijd een D66’er inzitten.

Dat is niet slechts een onderbuikgevoel, maar is gewoon duidelijk gestaafd. De helden achter de twitteraccount ‘Diversiteitswatch‘ hielden namelijk bij wat de partij-affiliatie is van alle NPO-talkshowgasten in de afgelopen maand. En wat blijkt? D66 steekt met kop en schouders boven de rest uit. In totaal waren er bij M, Buitenhof en Op1 maar liefst 53 politici te zien. Daarvan behoorden er maar liefst 14 tot D66. Dat betekent dat maar liefst 26% van alle NPO-praatprogrammagasten in de maand mei tot de sociaal-liberale partij van Rob Jetten behoorde.

Op de tweede plek volgde de PvdA met 12 optredens (23%) en daarna op enige afstand het CDA en de ChristenUnie met 6 (11%). Opvallend is dat daaronder pas de VVD volgt, die zowel in de Tweede Kamer als in de peilingen momenteel de grootste partij is.

Helemaal bijna nooit uitgenodigd was de PVV: slechts één optreden in een hele maand was er weggelegd voor de grootste oppositiepartij van Nederland. Forum voor Democratie kwam er helemaal bekaaid vanaf: nul keer te zien, even zo vaak als al eveneens de facto geboycotte Partij voor de Dieren.

Het is een pikante onthulling, zeker omdat NPO-topvrouw Shula Rijxman bekendstaat als een D66-loyalist. Zij stelde in 2017 op deze partij te stemmen omdat ze nu eenmaal “in eerste instantie” een liberaal zou zijn.