Partijkartel vormt beschermend schild rondom blunderburgemeester Femke Halsema: ‘Onbehoorlijk aangepakt!’

Het is bijna snoezig te noemen: de Tweede Kamer heeft flinke kritiek op de wijze waarop Femke Halsema haar burgemeestersambt heeft ingericht, en alle burgemeesters voelen zich meteen ernstig bedreigd in hun taak. Want het kan toch niet dat democratisch gekozen organen kritiek gaan zitten uitoefenen op mensen met een benoemd partijkartelbaantje?!

Nou, Femke Halsema kan voorlopig blijven zitten waar ze zit. Althans, als het aan haar collega-burgemeesters ligt die haar massaal steunen. Ze vinden het allemaal maar niet kunnen dat de Tweede Kamer een beetje kritiek gaat zitten uitoefenen op de GroenLinks-diva die de scepter, een brandblusser en een onklaar gemaakt pistool zwaait over Amsterdam.

Het is niet de taak van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om iets te vinden van het openbare bestuur in nota bene de hoofdstad van het land, aldus een volkomen onnavolgbaar opinie-artikel in De Volkskrant vanochtend. Dat stellen burgemeesters Jan van Zanen (Utrecht, straks Den Haag), Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn) en Hubert Bruls (Nijmegen). Ze vinden het zelfs ‘ondermijnend’:

“Het is niet aan de Tweede Kamer om te oordelen over het optreden van een burgemeester of voorzitter veiligheidsregio in een (specifieke) lokale of regionale situatie. In ons bestel legt een burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad en een voorzitter veiligheidsregio in een crisissituatie aan alle gemeenteraden van de ­inliggende gemeenten van de betreffende veiligheidsregio.

Doordat verschillende parlementariërs zich zowel in de Tweede Kamer als in de media negatief hebben uitgelaten over het optreden en functioneren van de Amsterdamse burgemeester ten tijde van de demonstratie, heeft dit het beeld van de situatie in Amsterdam gepolitiseerd vóórdat het debat hierover in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Dit ondermijnt de positie van de lokale bestuurders, die juist in deze pandemie een cruciale rol hebben.”