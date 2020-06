Peilingen! VVD stijgt dankzij corona door naar astronomische 45 zetels, DENK gaat naar 0 zetels en is byebye

Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de VVD die met gemak winnen. Maar liefst 45 zetels zouden er dan weggelegd zijn voor de partij van Mark Rutte. Dat rekent peilbureau I&O Research voor in een peiling die vandaag uitkwam. Voor veel andere partijen echter slecht nieuws: DENK moet de Tweede Kamer verlaten, en ook Forum voor Democratie verliest een zetel.

Het vierde kabinet-Rutte? Dat lijkt al ruimschoots in de maak te zijn, ondanks dat verkiezingen nog zo’n negen maanden van ons verwijderd zijn. De VVD heeft een niet te onderschatten voorsprong opgebouwd op alle andere partijen, zo berekent I&O Research in een zetelpeiling die vanmiddag werd gepubliceerd. 45 zetels voor de VVD, met name omdat Nederland nog altijd blij is met de wijze waarop de premier Nederland uit de coronacrisis heeft geleid.

Dat zijn er 2 meer dan de vorige peiling van I&O, die half mei gehouden werd. De stijging lijkt echter meer geluk dan wijsheid. In hun rapportage vertelt I&O: “Hoewel de VVD in de zetelpeiling er twee virtuele zetels bij krijgt ten opzichte van vorige maand, is de partij percentueel gelijk gebleven. De winst is te danken aan (meer) restzetels die de VVD krijgt (mede door het wegvallen van DENK en PvdT).”

Behalve voor de VVD zijn er ook voor de PVV (+2) en het CDA (+1) plusjes te noteren. D66 schoot zelfs van 8 naar 11, vermoedelijk dankzij hun oproep voor een vrouwelijke premier. Die gaan ze met deze getallen vermoedelijk echter niet leveren, want 11 zetels zijn er nog altijd 8 minder dan de 19 die ze met Alexander Pechtold haalden in 2017.

Voor veel andere partijen was het echter een minder vrolijke peilingen. DENK gaat dankzij al hun interne gerommel naar 0 zetels en mag zich dus klaarmaken voor het ontvangen van wachtgeld. Ook Henk Krols nieuwe partij PvdT gaat na één maand op 1 te hebben gestaan weer naar 0. Verder verliezen voor GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en FVD. Laatstgenoemde staat echter nog altijd op een fikse winst ten opzichte van hun score bij de Kamerverkiezingen van 2017: +9.

67% van alle Nederlanders toont zich ten slotte ‘tevreden’ over het kabinet.