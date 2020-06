Peter R. de Vries mengt zich in Black Lives Matter-debat: ‘Racisme is overal, jarenlang genegeerd en weggekeken!’

Het nationale talkshoworakel van Nederland, Peter R. de Vries, heeft eindelijk besloten dat een discussie niet compleet is voordat hijzelf er z’n zegje over heeft gedaan. En nu het Black Lives Matter-trein verder dendert door Nederland moet de nationale meningverkondiger natuurlijk ook snel op een wagon springen.

Groot gevaar voor Peter R. de Vries! Even dreigde ’s lands bekendste borreltafelorakel hopeloos achter te raken in de discussie over racisme die is uitgebroken door demonstraties van Black Lives Matter, ook in ons land. Misschien wilde witte Peter z’n plek afstaan aan een leuke dame van kleur, maar feit is wel dat zijn imago als onvermijdelijke talkshowgast bijna aan gruzelementen lag door het hele gedoe.

Dus verscheen er ter elfde ure toch nog een onvervalste PRDV-mening op meninkjesplatform Twitter. De Vries vindt dat de Nederlandse media niet zo geschokt moeten reageren op voorbeelden van racisme in Nederland, zegt hij, want het probleem is immers “overal” en “mensen hebben steeds weggekeken.” Voluit stelt hij:

“Het feit dat veel media concrete voorbeelden van racisme willen horen en dan heel verbaasd en geschokt reageren, is het beste bewijs dat racisme jarenlang is genegeerd en mensen steeds hebben weggekeken. Racisme is overal in Nederland, decennia lang, verholen en onverholen.”

Eerder deze maand liet Peter R. de Vries al weten helemaal achter ‘corona-burgemeester’ Femke Halsema te staan. Een oproep aan de burgermoeder van Amsterdam om af te treden vond hij onzin, zo liet hij luidkeels horen in een talkshow op RTL4.