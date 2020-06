Politieagent onmiddellijk ontslagen na doden zwarte man in Atlanta: ‘Politiechef inmiddels ook opgestapt’

In Atlanta, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Georgia, is een politieagent ontslagen nadat hij een zwarte man heeft doodgeschoten. Ook de desbetreffende politiechef neemt nu zijn verantwoordelijk en heeft inmiddels zijn ontslag ingediend.

Wat gebeurde er nu precies? De 27-jarige Rayshard Brooks werd doodgeschoten door een politieagent. Het hele voorval en het toedoen van het politiegeweld is nog een beetje onduidelijk, maar feit blijft wel dat er wederom sprake was van politiegeweld was in de Verenigde Staten. Daarop riep de Democratische burgemeester Keisha Lance Bottoms op tot het ontslag van de agent die Brooks heeft neergeschoten.

Het zwarte (want daar ligt tegenwoordig echt de nadruk op) slachtoffer Bruce lag te slapen in zijn auto nabij een fastfoodrestaurant. De politie kwam af op een melding dat zijn auto de doorgang van de drive-trough blokkeerde. Toen toegesnelde agenten een drugstest bij de man hadden afgenomen, bleek dat Brooks niet nuchter was.

A statement from Chief Erika Shields – https://t.co/ghR0CiCLFa — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) June 13, 2020

Daarna escaleerde de zaak echter heel snel. De politie wilde de man arresteren vanwege drugsgebruik, maar het slachtoffer, de Rayshard Brooks, zou zich hebben verzet tegen zijn arrestatie. Daarbij zou Brooks zelfs een stroomstootwapen van de politie hebben afgepakt. De politie reageerde daarop in slechts drie pistoolschoten en het slachtoffer was dood.