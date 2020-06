Popcorn! Sylvana Simons en NOS vliegen elkaar in de haren: ‘De journalist heeft pijn!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons en NOS-journalist Arjan Noorlander zijn elkaar gisteravond in de haren gevlogen op Twitter. In zowel het Nederlands als het Engels lieten de twee weten erg geïrriteerd te zijn over reacties van de ander – Simons omdat Nieuwsuur te weinig aandacht aan racisme zou schenken, Noorlander omdat zij de reportages over stikstof en de MH17 niet genoeg waardeert.

De Nieuwsuur-aflevering van gisteravond stond in het teken van het coronavirus, de rechtszaak tegen de MH17-daders en de stikstofcrisis. Een mandje vol actuele onderwerpen, dus. Maar volgens Sylvana ontbrak daar één noodzakelijk thema: racisme. Dat Nieuwsuur gisteren geen aandacht besteedde aan Black Lives Matter zinde haar totaal niet. Teleurgesteld liet ze weten:

“Bij Nieuwsuur is t gewoon een nieuwe week en zijn we terug bij Corona. Antiracisme komt vast wel weer terug als daar aanleiding voor is. Heb ik alle vertrouwen in.”

Dat ging er niet zo lekker in bij Arjan Noorlander, die werkzaam is bij de NOS en vaak reportages maakt voor de actualiteitenrubriek. Hij haalde daarom fel uit naar het Amsterdamse gemeenteraadslid:

“Ja inderdaad Hoe durven wij een uitzending te maken over de stikstofproblemen en de toekomst van landbouw, natuur en de economie. En daarna ook nog over de nasleep van MH17. Echt gewoon.”

Sylvana nam er echter geen genoegen mee, en ging samen met BBC-journalist Anna Holligan verder met opstandig twitteren. Holligan vond dat Noorlander met zijn reactie “onontkoombare vitriool” aan het genereren was. Volgens Sylvana was dat ook exact de bedoeling: “Oh, his mission accomplished,” en sprak ook nog over de “pijn” die Noorlander zou voelen. Ze eindigde het gesprek met een vraag: “Ik vraag me af: is this your usual reaction to comments on your work, mr Noorlander?” Maar de NOS-journalist heeft die onbeantwoord gelaten.