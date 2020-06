Potverterend Frankrijk eist nog meer belastinggeld van ons, anders “zet Nederland toekomst Europa op het spel!”

Horen jullie dat? We zetten met z’n allen de toekomst van de EU op het spel, want we weigeren onze portemonnee te laten plunderen door Zuid-Europese landen. Zeggen ze in Frankrijk dan, hè? Hahaha!

Vanavond gaat het gebeuren: de 27 EU-leiders gaan in conclaaf over de miljardenplannen die Zuid-Europa heeft, en het Noorden véél geld gaan kosten. Het coronavirus is het nieuwste excuus voor een de facto transferunie, waarin landen als Nederland en Duitsland een eindeloze stroom belastinggeld overmaken naar Zuid-Europa – zodat ze daar op hun 60e met pensioen kunnen, en weer even door kunnen zonder hun economieën te hervormen.

Onder leiding van Wopke Hoekstra is het kabinet van Rutte nog niet erg happig op het volstorten van enorme steunfondsen, waaruit Spanje, Italië en Griekenland dan volop giften kunnen trekken. Gek genoeg is het verzet tegen die sinterklazerij uiterst miniem, men spreekt slechts van de zuinige vier (Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden). De andere 23 zijn dus keihard pro-geldverkwisting door Zuid Europa.

Het Algemeen Dagblad legt uit hoe verschillende er in Europa wordt gedacht:

“Sommige zijn het met Nederland eens, andere verschuilen zich achter Nederland, weer andere gooien met termen variërend van ‘asociaal’ en ‘niet-solidair’ tot ‘weerzinwekkend’ en ‘totaal onacceptabel’. In verschillende landen zijn media op zoek gegaan naar de ‘aard van de Nederlander’. Zo vroeg de Belgische krant De Standaard zich af waarom de Nederlanders de vrekken van Europa zijn. Het Duitse Die Zeit schrijft over het ‘koude nee’ van Den Haag. De Franse president Macron vreest zelfs dat Nederland met zijn ‘koppigheid’ de toekomst van Europa en de Europese Unie op het spel zet.”

In alle eerlijkheid: dan maar koppig de toekomst van de EU opblazen. Want als de EU een soort excuus wordt om iedere cent die burgers in Nederland of Oostenrijk af te pakken en te geven aan een Spanjaard op de Costa del Sol, dan is het einde pas écht zoek.