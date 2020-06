Prima nieuws: afgelopen etmaal géén nieuwe corona-doden. Versoepel de maatregelen dus NU!

Heuglijk nieuws van het RIVM vandaag: in de afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe corona-doden gerapporteerd. Het aantal besmettingen neemt ook een aanzienlijke snoekduik en ligt nu drastisch onder de honderd. Deze cijfers moeten daarom de aanleiding zijn voor een dramatische versoepeling van de coronamaatregelen, als het kabinet hun beleid nog iets van legitimiteit wil laten houden.

Een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus vandaag:

“Het RIVM meldt vandaag nul nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Dat is voor het eerst sinds begin maart. Het totaal aantal bij het RIVM gemelde coronadoden blijft daarmee op 6090. Gisteren werd nog één overlijden als gevolg van het coronavirus gemeld.”

Dat er ruim drie maanden na de corona-piek van maart en april alweer nul doden op één dag te betreuren zijn, is absoluut een huzarenstukje dat allereerst op het conto van de zorgmedewerkers terechtkomt: zij hebben dag en nacht gewerkt om te zorgen dat niet honderdduizenden Nederlanders zouden overlijden aan dit virus, maar een aantal dat vele malen geringer is.

Dat gezegd hebben konden de medici dit niet alleen. Doordat burgers massaal gingen thuiswerken, hun kinderen thuisonderwijs gaven en niet-noodzakelijke activiteiten staakten, kon de besmetting in zo’n korte periode zo enorm afzwakken.

Tijd dus om niet alleen de zorgmedewerkers te belonen met een bonus, zoals de Tweede Kamer al met een motie regelde. Maar om ook de Nederlanders als presentje voor goed gedrag hun vrijheden terug te geven. Stop bijvoorbeeld eens met die onzinnige mondkapjes in het OV, die zelfs op het hoogtepunt van de coronacrisis niet hoefden. Schaf de anderhalvemeterregel buiten af, of voor gezelschappen onder de 25 personen. Doe in ieder geval íéts, en het gróóts. Nederland snakt naar vrijheid, en heeft dat ook wel verdiend. En de cijfers van het RIVM tonen ook aan: het kan weer.