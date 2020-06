Prominente BLM-activist wil nu ook “white supremacy-beelden” van Jezus stukslaan: “Racistische propaganda!”

Niets of niemand is meer veilig voor de furieuze beeldenstorm die Black Lives Matter ontketend heeft. Nadat ook beelden van Amerikaanse presidenten en militaire figuren die tégen het slavenhoudende Zuiden vochten moesten verdwijnen, zijn beelden, muurschilderingen en glas-in-loodramen van kerken het volgende slachtoffer. “Werktuigen van de onderdrukking,” noemt activist Shaun King ze.

In de Verenigde Staten zijn ze voorlopig nog niet klaar met het slopen van beelden. Nadat ze alle figuren uit de Confederacy wel gepakt hebben, waren ook presidenten aan de beurt. Maar nu wordt de blik gericht op kerken. Shaun King vindt dat beelden van een ‘witte’ Jezus niets meer of minder zijn dan racistische propaganda:

“Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.

They are a form of white supremacy. Always have been. In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went? EGYPT! Not Denmark.

Tear them down. Yes. All murals and stained glass windows of white Jesus, and his European mother, and their white friends should also come down. They are a gross form white supremacy.

Created as tools of oppression. Racist propaganda. They should all come down.”