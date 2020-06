PVV-Kamerlid vol in de aanval tegen Jerry Afriyie: “Ga in Ghana de troep opruimen. Of krijg je daar geen subsidie?”

PVV-parlementariër Machiel de Graaf suggereerde vanochtend op Twitter dat Jerry Afriyie, de leider van Kick Out Zwarte Piet, terug naar Afrika moet om de daar aanwezige rommel op te ruimen. “Je bent een klassieke marxist,” aldus de politicus.

Het gaat er bij PVV-Kamerlid Machiel de Graaf niet goed in dat Jerry Afriyie nog altijd niet zijn Nederlandse staatsburgerschap heeft afgelegd en is teruggereisd naar Ghana, waar hij geboren is. Het zit de volger van Geert Wilders met name dwars dat Jerry Afriyie er problemen mee heeft dat de mening over Zwarte Piet gepeild wordt, zoals gisteren door het Opiniepanel van EenVandaag. “Ik kan er echt nog steeds niet bij dat er wordt gestemd over zwarte pijn,” aldus Jerry.

Dat was voldoende voor de PVV’er om op aan te slaan, die er meteen de geest van de communistische leer in zag rondwaren. Hij noemde Afriyie een “Rode Gardist” en suggereerde dat het tijd werd om uit Nederland te vertrekken. De Graaf:

“Je bent een klassieke marxist en jouw sloophamer en sikkel is Zwarte Piet.

Omdat je weet dat mensen zich moeilijk kunnen verweren tegen de onterechte aanklacht van racisme. Ga in Ghana de troep opruimen. Of krijg je daar geen subsidie?”

Dat lijkt Afriyie echter totaal niet van plan te zijn. Gisteren was hij te gast in een PvdA-livestream, en pleitte hij voor een “herstelbeleid” voor de nakomelingen van slaven.