PVV-politicus Henk Bres: ‘Ik ben enorme racist geworden! Grote dank aan de negers Jerry Afriyie en Sylvana Simons!’

De George Floyd-rellen maken het slechtste los in een heleboel mensen. Niet alleen in mensen als Femke Halsema, die het coronavirus plotsklaps niet meer boeiend vinden. Maar ook in mensen als de Haagse PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres. Hij meent te moeten melden dat hij door alle gewelddadige filmpjes een “enorme racist” is geworden.

Henk Bres, sinds 2018 fractievertegenwoordiger bij de PVV Den Haag, is gisteravond weer eens flink leeggelopen. Ditmaal naar aanleiding van onlusten die ontstonden bij Black Lives Matter-demonstraties. Hij stelt dat hij er een racist van geworden is. En nee, dat is geen frame of parafrase. Henk zegt het gewoon letterlijk in zijn tweet.

Hij is boos op “negers die geweld plegen” waarvan hij een hoop filmpjes heeft gezien in de afgelopen week. Het maakt hem misselijk stelt hij, en dat hij dat gevoel heeft komt door “deze twee negers” die hij zijn “grote dank” overhandigt. Hij voegt foto’s bij van Sylvana Simons en Jerry Afriyie, die niets te maken hebben met alle ontluisterende filmpjes uit de Verenigde Staten en daar dus ook niet verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden.

Het is zeker niet voor het eerst dat Bres finaal uit de bocht vliegt en racistische opmerkingen maakt.

Hij maakte zich in de zomer van 2018 schuldig aan antisemitisme. Afgelopen zomer ging hij helemaal ver door op Twitter tekeer te gaan tegen “vieze nikkers” die door een “goede Hitler” zouden moeten worden uitgeroeid.

In september had Bres het nog over een “kansenpareltje” dat een “kankeraap” zou zijn, en afgelopen december vond de PVV’er dat Jesse Klaver “onder de stront” gespoten moest worden door boze boeren. U snapt: de lijst met volstrekt ontoelaatbare racistische, haatdragende, opruiende en agressieve bagger die de afgelopen jaren uit de mond van deze ‘volksvertegenwoordiger’ is gekomen, is lang.

Ruim een jaar geleden verscheen daarom op De Dagelijkse Standaard al een oproep gericht aan de PVV om Henk Bres de laan uit te sturen als fractievertegenwoordiger. Dat heeft de partij toen verzuimd, en stelde slechts een hallucinant persbericht op. “Wij walgen van racisme en discriminatie en dit onderschrijven wij allemaal,” schreef de partij destijds. Maar kroop weg voor de consequenties: “Henk heeft dit op eigen rekening geretweet uit emotie,” aldus het commentaar op “goede Hitler”-/vieze nikkers”-opmerking.

Bij deze krijgt de PVV nogmaals de kans om zichzelf te ontdoen van een racist. Als de partij daadwerkelijk walgt van racisme kan het toch niet een nota bene zelfbenoemde racist commissievergaderingen namens de partij laten bijwonen?!