Reconstructie: Femke Halsema geeft schuld demonstratie-clusterfuck aan Grapperhaus, Telegraaf en “rechts Nederland”

De communicatie tussen minister Ferd Grapperhaus en burgemeester Femke Halsema is vrijgegeven. En daar komt een beeld uit naar voren dat niet bijster gunstig is voor de GroenLinks-toppolitica. Ze eist van de minister dat hij naast haar gaat staan, en geeft de schuld voor de uit de hand gelopen toestanden aan de Telegraaf en “rechts Nederland”.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema staat er voor de tweede keer in één week belabberd op. Eerst doordat ze actief meehielp het coronavirus te verspreiden door een massa-demonstratie in Amsterdam gewoon toe te staan middenin een pandemie. En nu nog een keer, doordat uit de communicatie die heeft plaatsgevonden tussen de burgemeester en minister Ferd Grapperhaus een beeld uitstaat dat allesbehalve rooskleurig is voor de GroenLinks-bestuurder.

Maar oordeel vooral zelf:

Kortom, iedereen heeft het gedaan – behalve Femke Halsema. Grapperhaus gaf te weinig steun, De Telegraaf “gaat helemaal los” en rechts Nederland “ziet een gouden kans”. Iedereen heeft zogenaamd kwade bedoelingen, behalve Femke Halsema. Of zoals HP/De Tijd-sterjournalist Ton F. van Dijk het typeert:

“Bizar hoe Halsema de kritiek meteen framet als “rechts Nederland”. Dit verraadt een enorme politiek ipv bestuurlijk perspectief op haar eigen functioneren. “Als je kritiek hebt ben je rechts”. Het wordt steeds erger. Het ging om de volksgezondheid en het naleven van regels.”

Inderdaad: het wordt steeds erger met Femke Halsema. Tijd dus dat de motie van wantrouwen tegen haar, van FVD en VVD, door een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad gesteund gaat worden, waarna kan worden gezocht naar een eerste burger die wél competent is.