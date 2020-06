Rotterdamse ‘paintball-Volkerts’ ontsieren standbeelden en gevels van Pim Fortuyn, Witte de With en Piet Hein

In Rotterdam zijn vannacht opnieuw standbeelden van historische figuren aangevallen door met verf gewapende vandalen. Standbeelden van Pim Fortuyn en Piet Hein moest eraan geloven, en ook een gevel van Witte de With viel prooi aan een bekladding.

De activistische groepering ‘Helden van nooit‘ heeft vannacht in Rotterdam diverse monumenten, opgericht voor historische figuren aangevallen. Het gaat om die van zeevaarders Piet Hein en Witte de With, en politicus Pim Fortuyn. Het zouden “moordenaars” en “dieven” zijn geweest, en hun standbeelden zijn daarom beklad met verf.

De groep dicht Piet Hein een rol toe als “als zeerover, als moordenaar en als wegbereider voor de immense Nederlandse mensenhandel in totslaafgemaakte West-Afrikanen.”

Een gevel waarin de naam Witte de With genoemd is, is “met verf rode handafdrukken achtergelaten, die staan voor het koloniale geweld dat de naam van het instituut met zich meedraagt. Ook is in Amsterdam een statement gemaakt bij het Tropenmuseum, een koloniaal instituut dat tot op heden menselijke resten uit voormalige koloniën in zijn kelder waarborgt. Ondanks dat zij hun racistische en koloniale achtergrond erkennen, doet dit geen recht aan het verleden.”

Wat Pim Fortuyn verkeerd zou hebben gedaan, wordt niet duidelijk. Hoe dan ook is het vandalisme van vannacht bespottelijk, zo schrijft ook journalist Arjen van Veelen. “In plaats van ‘killer’ hadden ze ook ‘tegenstander van slavernij’ erop kunnen kalken,” zo typeert hij de ontering van het beeld van Piet Hein: “Maar verder staat die rode beter dan de gebruikelijke duivenpoep, het wekt het beeld tot leven.”

En verder: “Overigens is het tekenend dat actievoerders standbeelden bekladden van mensen die door kogels zijn omgekomen, zoals Piet en Pim. Ne bis in idem, zeg ik altijd maar, ofwel: die hebben hun portie al gehad,” vindt Van Veelen.

“Met paintball-Volkerts help je geen enkele zaak.”