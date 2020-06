Rutte draait Zwarte Piet de nek om: ‘Heb grote verandering doorgemaakt, over paar jaar is Piet niet meer zwart!’

Wat er nu precies gaat gebeuren omtrent vermeend politiegeweld tegen de zwarte gemeenschap in Nederland is onduidelijk, maar links kan één bijvangst alvast in de zak steken: premier Rutte is vanaf heden geen voorstander meer, maar tegenstander van Zwarte Piet. Hij omschrijft de kinderfiguur als “het laatste dat je wilt.”

Wie er nog hoop op had dat binnen een aantal jaar de situatie rondom het Sinterklaasfeest weer teruggaat naar hoe-ie was, kan teleurgesteld zijn. Zwarte Piet wordt nooit meer oncontroversieel zwart. De anti-pieten hebben namelijk een nieuwe, opmerkelijke bondgenoot in de strijd tegen het traditionele kinderfiguur. En dat is niemand minder dan Mark Rutte, die gisteravond in de Tweede Kamer liet weten een “grote verandering” te hebben doorgemaakt rondom het denken over het hulpje van Sinterklaas – dat volgens de overlevering zwart is, omdat hij door een schoorsteen moet kruipen om cadeautjes te bezorgen.

Binnen een aantal jaar is deze olijke helper van de Goedheiligman niet zwart meer, voorspelt Rutte naar aanleiding van zijn late bekering naar het antipietisme. Hij zei gisteravond dit:

“Rutte kwam tot inkeer doordat hij mensen ontmoette ‘met een donkere huidskleur, met kinderen, die zeiden: ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat Piet zwart is’, zei hij gisteren in de Tweede Kamer. ,,Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest.” Zwarte Piet zal de komende jaren uit beeld verdwijnen, verwacht Rutte. ,,Onder druk van het maatschappelijk debat. Mensen willen die pijn niet.” De minister-president erkent dat er in Nederland ‘plaatsen zijn waar institutioneel racisme voorkomt’. Toch wil hij die term, die uitdrukt dat niet alleen individuen maar ook overheden en andere belangrijke organisaties zich aan racisme bezondigen, niet gebruiken.”

Wie nog prijs stelt op de traditionele, Zwarte, Piet moet er dus nog maar even extra van genieten de aankomende jaren. Want welke toekomst heeft dit figuur als behalve de gehele linkse politiek nu ook de ‘rechtse’ leider van dit land het Sinthulpje ten grave draagt?