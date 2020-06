Stinkkabinet gaat de coronahelden kaalplukken: geen toeslagen meer voor overwerkende zorgmedewerkers

Het Nederlandse kabinet laat zich weer eens van z’n meest harteloze, larmoyante kant zien: alle zorgmedewerkers die zich in het zweet hebben gewerkt om het coronavirus te verdelgen worden volgend jaar gewoon in hun portemonnee gepakt. Het kabinet gaat ze doodleuk hun toeslagen afpakken, als blijkt dat zij door overuren op een iets hoger salarispeil zijn uitgekomen.

Zo ben je nog de held van het land, en zo wordt je weer met een middelvinger en een bulderlach de semi-armoede ingetrapt: dát is de uiterst grievende houding in Nederland jegens zorgmedewerkers. Want dat ze zich drieënnegentig slagen in de rondte hebben gewerkt om te zorgen dat deze twaalf provinciën niet het onderspit dolven in de strijd tegen het coronavirus, dat moge als een paal boven water staan.

Maar wie daarvoor te veel heeft overgewerkt met z’n zeer bescheiden salaris, die is pontificaal de pisang. Dan ben je volgend jaar gewoon je toeslagen kwijt. En dit harteloze kruidenierskabinet gaat ook geen uitzondering maken.

Daar sta je dan:

“Het kabinet gaat geen uitzondering maken voor zorgmedewerkers die geen toeslagen meer ontvangen volgend jaar omdat ze dit jaar om het coronavirus te bestrijden veel overuren hebben gedraaid. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. De kans bestaat namelijk dat deze, veelal, wat minder goed betaalde beroepen waarin mensen vaak in deeltijd werken, nu recht hebben op bijvoorbeeld kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag. Maar als ze door de vele overuren dit jaar ineens boven de inkomensgrens voor die toeslagen uitkomen, dan hebben ze daar geen recht meer op.”

Het enige wat ik kan zeggen is: volgend voorjaar zijn er verkiezingen. Stem ze weg!