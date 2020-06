Supporters Feyenoord en ADO Den Haag bijeen gekomen: beschermen Nederlandse beelden tegen vernielzucht activisten

Honderden actievoerders kwamen gisteren bijeen om te demonstreren tegen de anderhalvemetersamenleving én de beeldenstormers van Antifa. Het waren opmerkelijke beelden: voetbalsupporters van Feyenoord en ADO sloegen de handen ineen om een statement te maken tegen Antifa en ander gespuis dat Nederlandse beelden willen vandaliseren.

Nee, de voetbalsupporters zijn zeker geen fans van Antifa. Op de spandoeken was duidelijk te zien dat zij afkeuren wat er nu gaande is: men moet afblijven van Nederlandse beelden.

Ondertussen waren er vrijdag al demonstraties rondom het Fortuyn-beeld in Rotterdam. Enkele sneuneuzen hadden vorige week het beeld al beklad, maar gisteren probeerden demonstranten een krachtig gebaar te maken: ‘Van onze Pim blijf je af!’

Wie volgt? Wij stonden er en geen enkele wanklank #StandYourGround pic.twitter.com/VfRhEPCIPY — Hilaire Belloc (@FeyeNody) June 13, 2020

Het moge duidelijk zijn: de wereldwijde beeldenstorm en de protesten van BLM veroorzaken alleen maar verregaande polarisatie. De ene actiegroep staat op en pleegt vandalisme, en een andere actiegroep gaat een tegenreactie geven.

Supermooi! Supporters van 070 en 010 staan samen op tegen #racisme tegen #Antifa & tegen #BlackLivesMatterNL ! Dat er nog maar veel clubs zich mogen aansluiten!.💪🙏 #Feyenoord#ADODenHaag#Standyourground https://t.co/PavfsYiC4h — Lucie #slavernij excuses niet uit mijn naam! (@lightfall_lucie) June 14, 2020

De samenleving verhardt in rap tempo, dit omdat de politieke bestuurders vaak stuurloos zitten te kijken naar wat er gebeurt. Hierdoor nemen mensen het recht in eigen hand.

Als het zo doorgaat krijgen we ook in Nederland van die Amerikaanse en Britse taferelen, de cultuurstrijd is namelijk ook aan het verharden in Nederland.