Sylvana Simons erg blij met eigen anti-racistische knokploeg om “voorbeelden van fuckers” te maken

BIJ1-oprichter Sylvana Simons is blij met het aanbod van een R&B-zanger om een knokploeg te vormen en daarmee mensen die “racist punks” zijn aan te pakken. Dat valt op te maken uit een nieuwe post van de politica op Instagram.

Op Instagram heeft BIJ1-politica Sylvana Simons positief gereageerd op de suggestie van een R&B-zanger om een groepje “guys” te vormen en daarmee mensen die de politica “for real” bedreigen een kopje kleiner te maken. Jefferson Da Veiga schrijft letterlijk:

“Doe je ding Sylvana Simons. Als er iemand leuk wil zijn en je for real wil bedreigen of iets and you know the person’s face, laat me weten. Ik regel m’n guys en we maken een voorbeeld van die fucker. Ben klaar met die racist punks en ze zullen ’t weten.”

De opmerking volgt op een voor haar inspirerend citaat dat ze gisterenmiddag plaatste: “They never want to discuss what triggered you. Just how you reacted.” Het is een omslachtige Engelstalige wijze van zeggen dat politieke tegenstanders het liever hebben over de toon van het debat, dan de inhoud.

Voor Da Veiga was het echter aanleiding om te becommentariëren hoe racisten zichzelf ontmaskeren door grove reacties achter te laten op het kanaal van het Amsterdamse gemeenteraadslid. Waarna dus zijn aanbieding komt om in naam van Sylvana geweld te gaan toepassen, mocht dit nodig zijn.

Sylvana reageert niet met woorden, maar laat wel middels een ‘vind ik leuk‘ merken dat ze het aanbod om een eigen clubje opgefokte “guys” aan haar arsenaal toe te voegen waardeert.