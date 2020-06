Sylvana Simons gaat nóg eens coronavoorschriften aan haar laars lappen voor demo: ‘We komen met meer dan 500!’

BIJ1-politica Sylvana Simons, in de frontlinie van de protesten tegen racisme, is na de manifestatie op de Dam niet van plan om voorlopig binnen te blijven. Sterker nog: ze wil 13 juni weer met honderden mensen gaan demonstreren. Dat het eigenlijk niet verantwoord is om met zoveel mensen samen te komen, deert haar niet.

BIJ1-politica Sylvana Simons gaat over pakweg een week opnieuw demonstreren tegen anti-zwart racisme. Dat heeft ze bekendgemaakt via Twitter, waar ze een bericht deelde over de familie van Mitch Henriquez. Henriquez is een Nederlandse man die in juni 2015 overleed tijdens een hardhandige arrestatie. Zijn familie gaat ter ere van dit trieste jubileum een demonstratie organiseren:

“Wij gaan binnenkort demonstreren tegen politiegeweld. We moeten nog een bevestiging krijgen van de gemeente, maar het plan is voor aanstaande 13 juni om 14.00 uur in Leidschendam. We krijgen nog te horen op welke locatie.”

Sylvana is in ieder geval van de partij, twittert ze. En ze gaat ervoor zorgen dat ze zeker niet de enige is die zal afreizen naar Leidschendam. Ze zegt:

“Spoiler alert: we komen met meer dan 500.”

Daarmee geeft de partijleider van de lokale Amsterdamse partij aan dat ze opnieuw waarschuwingen van medische experts in de wind slaat, die ook al kritisch waren over de duizenden mensen die afgelopen maandag op de Dam aan het protesteren waren tegen racisme. De anderhalve meter afstand werd niet consequent in acht genomen, en lang niet iedereen droeg een mondkapje. Bovendien werd de deelnemers aan de demonstratie na afloop aangeraden om twee weken in zelfquarantaine te gaan. Dat Sylvan op 13 juni alweer met spandoeken wil zwaaien op een plein in Leidschendam, geeft aan dat ze geen gehoor geeft aan die oproep.