Sylvana Simons geeft toe: politiegeweld in Nederland lang niet zo ernstig als in de Verenigde Staten

Ondanks dat Sylvana Simons al weken met Black Lives Matter verschillende Nederlandse pleinen en velden afstruint om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld, geeft ze in een interview met een Amerikaans tijdschrift nu toe dat het laatstgenoemde probleem helemaal niet zo erg is in ons land als dat het in de VS is. Daardoor ziet ‘BLM’ er in Nederland ook drastisch anders uit, zegt ze.

Het is niemand in Nederland ontgaan. Nadat de Amerikaan George Floyd op straat in Minnesota werd gedood door een politie-agent, kwam er onmiddellijk een enorme protestbeweging op gang – zowel in de Verenigde Staten, als in Nederland. Dat een gebeurtenis in de VS zo snel al werd omgezet in handelen in ons land lokte de verdenking uit dat de Amerikaanse probleemsomschrijvingen gewoon klakkeloos worden overgenomen.

Want hoe ernstig is bijvoorbeeld politiegeweld nu in Nederland? Nou ja, het vindt plaats op lang niet zo’n “excessieve schaal” als aan de overkant van de oceaan. Dat moet nu ook Sylvana Simons toegeven, in een interview voor het Amerikaanse politiek- en kunsttijdscrift Guernica.

Het magazine stelt haar de vraag:

“While Black Lives Matter originated in the US, it has grown significantly in the Netherlands, partially in conjunction with the protest against Zwarte Piet, or Black Pete, the blackface figure that traditionally accompanies the Dutch version of Santa Claus. What are some similarities and differences between the Dutch movement and the American one?”

En Simons antwoordt daar als volgt op:

“The overall objectives are very similar: to protest institutionalized racism and police brutality. People have tried to draw attention to police brutality in the Netherlands for a long time, which disproportionately affects people of color. But because it doesn’t occur to the same excessive degree as in the US, Black Lives Matter in the Netherlands has functioned mostly as an occasion for various activist groups to come together. That was the case until now, at least.”

Overigens is Sylvana voorlopig even klaar met politiek en actievoeren: ze is op “zomersabbattical“.