Sylvana Simons onderbreekt vakantie om te katten op VI’er Wilfred Genee: ‘Recht op gepast leedvermaak!’

Ook het ‘woke’ fenomeen Sylvana Simons kan het niet laten om haar zegje te doen over de burgeroorlog die is uitgebroken tussen de drie kopmannen van Veronica Inside. De politie vindt dat ze recht heeft op “gepast leedvermaak” en plaatst een filmpje waarin ze in haar eigen belevingswereld de kachel aanmaakt met kemphaan en presentator Wilfred Genee.

Kondigde Sylvana Simons ruim anderhalve week geleden nog aan dat ze een pauze van social media zou nemen om aandacht te besteden aan “revalidatie, rust, een beetje tekenen en schilderen” na een operatie in het ziekenhuis, zo was het raadslid uit Amsterdam gisteren toch weer op Twitter te vinden. De vrouw die de politieke arm vormt van organisaties als Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet kon het namelijk niet laten om te genieten van het feit dat de Veronica Inside-presentatoren momenteel overhoop liggen met elkaar.

“Het is zeker niet sjiek om mijn Twitter sabbatical even te onderbreken om de jongetjes van VI een hart onder de riem te steken?,” aldus de flauwe retorische vraag: “Nee? Oké, dan ben ik weer weg. Even deze terugkijken…” Ze linkt vervolgens een videoregistratie van een debat tussen zichzelf en Wilfred Genee in De Balie enkele jaren geleden. In haar optiek komt ze daar heel goed uit, maar mijn collega Michael dacht daar destijds heel anders over.

Hoe dan ook bevestigt Sylvana dat ze vindt dat ze recht heeft op “gepast leedvermaak“, en als iemand zegt “Je mist niets van al die dolle ratten die elkaar aan het afmaken zijn in hun racistische riolen!” dan bevestigt Sylvana met een zonnebril-emoticon dat sentiment: “I just sit back and watch the show…” Allemaal erg collegiaal van deze oud-presentatrice, dus!