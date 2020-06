Sylvana Simons ziet “kantelpunt” in het Nederlandse racismedebat: ‘Laatste twee weken waren enorme steunbetuiging!’

Volgens Sylvana Simons gaat Nederland momenteel over een soort “kantelpunt” heen, en zal er in de toekomst op een heel andere manier gedacht worden over zaken als racisme en systematische uitsluiting. Ze ziet dat steeds meer witte mensen hun “verantwoordelijkheid nemen,” zo zei het Amsterdamse gemeenteraadslid gisteren bij NPO Radio 1.

BIJ1-partijleider Sylvana Simons is erg blij met hoe de afgelopen weken verlopen zijn. Ze voelt zich meer gesteund dan ooit tevoren sinds Black Lives Matter enkele demonstraties in ons land hield. De lokale politica denkt zelfs dat het hele land over een soort ‘kantelpunt’ heengaat, waarna alles haar kant zal opvallen.

In ieder geval blaakt ze van het optimisme, zo konden we concluderen uit een interview dat ze gisteravond hield met NPO Radio 1:

“Politica Sylvana Simons denkt dat de demonstraties van de afgelopen twee weken een kantelpunt vormen in het racismedebat. Dat zei ze dinsdagavond in een interview op NPO Radio 1. ,,Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik een van de weinigen was die dit onderwerp bleef agenderen’’, aldus Simons. ,,De afgelopen twee weken voelden als een enorme steunbetuiging. En vooral: de demografie van mensen die zich tegen racisme uitspreken, verandert. Ik dacht heel lang dat het een kwestie van zwarte mensen was. Nu voelen ook steeds meer witte mensen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Sylvana vindt aansluiting bij politiek commentator Chris Aalberts. Doorgaans beperkt de journalist zich tot Forum voor Democratie, maar nu waagt hij zich een voorspelling aan de electorale kansen van Sylvana’s BIJ1-partij. “Let op mijn woorden: gekleurde Nederlanders gaan Sylvana Simons de Tweede Kamer instemmen. Daar hebben ze gewoon grip op,” schreef hij pakweg een week geleden. En: “Nog maar eens: 2021 wordt het jaar van Bij1.”