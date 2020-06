Sylvana vindt Zwarte Piet-draai Rutte niet goed genoeg: ‘Bol van tot in z’n poriën verankerd superioriteitsgevoel!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons vindt niet dat de draai van premier Rutte over Zwarte Piet goed genoeg was. De verklaring stond bol van “superioriteitsgevoel”, en daarnaast heeft hij “een geschiedenis met racistische uitspraken en beleid.” Dat schrijft ze in een column.

Premier Rutte is Black Lives Matter op een belangrijk punt genaderd: hij vindt nu ook dat Zwarte Piet moet verdwijnen als dominante figuur in de Sinterklaas-traditie. Dat zei Rutte in een debat in de Tweede Kamer enige tijd geleden.

Je zou denken dat antiracismedemonstranten blij zouden zijn met een dergelijk gebaar, maar dat is in ieder geval buiten de zuurgraad van het Amsterdamse BIJ1-raadslid Sylvana Simons gerekend. Zij meent dat de minister-president ondanks alles er “racistische uitspraken en beleid op nahoudt,” en bovendien niet op de goede manier z’n afkeer van Zwarte Piet kenbaar maakte. In een gastcolumn voor online medium De Kanttekening schrijft ze:

“Tien jaar is de beste man nu al premier, maar nog nooit heeft hij iets gedaan tegen het institutioneel racisme dat woedt in zijn land, zijn partij, ‘zijn’ belastingdienst… Sterker nog: Rutte heeft een geschiedenis met racistische uitspraken en beleid. Zelfs de manier waarop hij zijn nieuw verworven inzicht over zwarte piet deelde stond bol van het superioriteitsgevoel dat tot in zijn poriën verankerd zit. Het was zijn mededogen voor een klein verdrietig zwart meisje dat zich ‘ongelooflijk gediscrimineerd voelde’ dat hem over zijn hart had doen strijken. ‘Want dat moeten we niet willen.’”

Sarcastisch tekent Sylvana op: “Hoe barmhartig. Hoe groots,” en benadrukt nog eens dat Rutte zeker niet de ‘premier van alle Nederlanders’ kan zijn. Als hij dat wel wil worden, moet hij z’n afkeer van Zwarte Piet op een andere manier gaan uiten. Dus zonder “superioriteitsgevoel.” Pas dan wil de lokale politica eens overwegen de regeringsleider te prijzen voor het feit dat hij haar tegemoet komt.