Sylvana’s BIJ1 pakt Pim Fortuyn flink aan: ‘Een racist! Hij stond aan de basis van haat en racisme in de samenleving!’

In een nieuw bericht op social media heeft Sylvana Simons’ politieke partij BIJ1 snoeihard afgerekend met Pim Fortuyn. De man die de immigratiediscussie ontketende zou een racist zijn die de haat in de Nederlandse samenleving heeft aangewakkerd, zo schrijft de partij op social media.

De partijgenoten van Sylvana Simons zijn er absoluut niet rouwig om dat relatief kortgeleden – in 2002 – in Nederland de politicus Pim Fortuyn is vermoord. Sterker nog, op social media halen ze zijn politieke erfenis door het slijk en wordt er verkapt opgeroepen tot het verwijderen van het in Rotterdam gevestigde standbeeld van de man.

Dat schreef de Rotterdamse afdeling van BIJ1 gisteren in het kader van Keti Koti – de feestdag ter ere van de afschaffing van de slavernij. Alhoewel Pim Fortuyn niets met de slavernij of de vergoelijking ervan te maken had, krijgt de markante politicus er toch flink van langs. Hij wordt spottend een “held” genoemd – inclusief aanhalingstekens.

Verder wordt zijn nagedachtenis bezoedeld – overigens zonder zijn naam te noemen. Wel een “onfortuinlijk” woordgrapje. BIJ1 Rotterdam:

“En het is toch op zijn minst gezegd onfortuinlijk om in een stad als Rotterdam een racist op een sokkel te plaatsen. Een man die aan de basis stond voor de opleving van haat en het zich steeds openlijker tonende racisme in onze samenleving.”

De landelijke partij nam die tekst vandaag over. “Belangrijke woorden,” aldus de door Sylvana Simons geleide beweging: “De nazaten van de tot slaaf gemaakten dragen voor eeuwig de littekens.”